"Dünyanın En Seksi Kadını" Ünvanının Hakkını Veren Emrata Yılın İlk Pozuyla Tozu Dumana Kattı
"Dünyanın En Seksi Kadını" Ünvanının Hakkını Veren Emrata Yılın İlk Pozuyla Tozu Dumana Kattı
Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' ilan edilen Emily Ratajkowski, aradan yıllar geçse de ünvanını korumakta ısrarcı. Yeni yıla giriş yaparken yaptığı ilk paylaşım ise ortalığı alev alev etti.
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Oyuncu ve model Emily Ratajkowski ya da kısaca Emrata'yı tanıyanlarınız vardır.
Güzelliğinin bir laneti olarak her adımıyla olay olan Emrata, yabancı magazin gündeminden inmek nedir bilmeyen bir isim!
Emrata gündeme en son aldatıldığı iddiaları ile gelmiş ve bu iddiaları doğrularcasına 4 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
İhanete uğrayan ünlü model, yeni aşkı şarkıcı Harry Styles'ta bulmuş ancak ikilinin beraberliği çok sürmemişti.
Kendisi yine ve yine verdiği pozlarla gündemde: Normal şartlarda dergi çekiminde çekilecek fotoğrafları, günlük hayatında çekilen Emrata sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.
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Kendi mayo ve bikini markası olan ünlü model, haliyle sık sık reklamını da yapıyor!
Leopar desenli elbisesiyle yeni yılın ilk paylaşımını yapan Emrata, senenin ilk pozuyla ortalığı yangın yerine çevirdi!
Ünlü model "Ve 2023 bitti" yazarak 2024'e bomba gibi bir giriş yaptı desek yeridir.
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