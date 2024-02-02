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Telefonda Kendisini Başsavcı Olarak Tanıtan Dolandırıcı Telefona Cevap Veren Polise Sicil Numarasını Sordu

Telefonda Kendisini Başsavcı Olarak Tanıtan Dolandırıcı Telefona Cevap Veren Polise Sicil Numarasını Sordu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 15:10

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Telefonda kendisini polis, savcı ya da asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapılması artık hepimizin aşina olduğu bir dolandırıcılık yöntemi olsa da hala bu yöntemle insanları kandırmaya çalışanlar var. Bunlardan biri oldukça sert bir kayaya çarptı.

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Dolandırılmaya çalışıldığını farkeden bir vatandaş telefonu hemen bir polise yönlendirdi.

Dolandırılmaya çalışıldığını farkeden bir vatandaş telefonu hemen bir polise yönlendirdi.

Konuştuğu kişinin gerçek bir polis olduğuna inanmayan şahıs, polis memuruna sicil numarasını sordu.

Konuştuğu kişinin gerçek bir polis olduğuna inanmayan şahıs, polis memuruna sicil numarasını sordu.

İşte o anlar;

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