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Bir Sürücü Yaya Geçidinde Yayalara Yol Verdiği İçin Motorcuyla Kavga Etti: "Yaya Geçidinde Yol mu Verilir"

Bir Sürücü Yaya Geçidinde Yayalara Yol Verdiği İçin Motorcuyla Kavga Etti: "Yaya Geçidinde Yol mu Verilir"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 16:54

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Trafik kuralları, ülkece hala sınıfta kaldığımız bir konu. Öyle ki bazı kurallara uyulmamasının normalleştirildiği durumlar bile oluyor. Durum böyle olunca da trafik kazalarının sebep olduğu can kayıplarının önüne geçilemiyor.

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Bir sürücü, yaya geçidinde yayalara yol verdiği için bir motorcuyla tartıştı.

Bir sürücü, yaya geçidinde yayalara yol verdiği için bir motorcuyla tartıştı.

Kurallara göre hareket ettiğini, orada bir tabela olduğunu söyleyen motorcuya "Telefonla konuşuyordum" diyerek kendisini savunması sinirleri daha da bozdu.

Kurallara göre hareket ettiğini, orada bir tabela olduğunu söyleyen motorcuya "Telefonla konuşuyordum" diyerek kendisini savunması sinirleri daha da bozdu.

İşte o anlar;

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