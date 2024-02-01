Çalıştığı Halde Parasının Yetmediğini Söyleyen Kadın İsyan Etti: "Çok Sıkıldım, Artık Ağlayamıyorum"

Sürekli artan pahalılık en çok gençlerin hayatını etkiliyor. Bu durum, gençlerin yaşam standartlarını ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, onların sosyal ve ekonomik hayatlarında belirgin bir düşüşe sebep oluyor. Artan yaşam maliyetleri, gençlerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlarken, aynı zamanda onların hayallerini ve hedeflerini de ertelemelerine neden oluyor.