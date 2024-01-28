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Kadirli Belediye Başkanı Kapı ve Penceresi Olmadığı İçin Donduğunu Söyleyen Kadına Çamaşır Makinesi Verdi

Kadirli Belediye Başkanı Kapı ve Penceresi Olmadığı İçin Donduğunu Söyleyen Kadına Çamaşır Makinesi Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:26

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Geçtiğimiz günlerde  AKPDiyarbakır Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in, simitçi bir çocukla yaşadığı diyalog gündem olmuş, Bilden'e halktan kopuk olduğu yorumları yapılmıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Benzer bir olay da Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından gerçekleştirildi.

Benzer bir olay da Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından gerçekleştirildi.

Tarhan, evinde kapı ve pencere olmadığı için soğuktan donduğunu söyleyen 65 yaşındaki Iraz Doğan'a çamaşır makinesi hediye etti.

Tarhan, evinde kapı ve pencere olmadığı için soğuktan donduğunu söyleyen 65 yaşındaki Iraz Doğan'a çamaşır makinesi hediye etti.

Kapı ve pencereyi de yaptıracaklarının sözünü veren belediye başkanın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Kapı ve pencereyi de yaptıracaklarının sözünü veren belediye başkanın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

2024 yılında hala kapısız ve penceresiz evlerin bulunması ve bunun tuhaf karşılanmaması, tepki çekti.

İşte o anlar;

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