Kadirli Belediye Başkanı Kapı ve Penceresi Olmadığı İçin Donduğunu Söyleyen Kadına Çamaşır Makinesi Verdi

BTP'li Mumcuoğlu'nun Gündem Olan Diyanet Eleştirisi: Atatürk'ü Atlayarak Çanakkale Hakkında Hutbe Veremezsiniz

Öykü Gürman'ın Kadıköy Vapurunda Şarkı Söyleyen Sokak Müzisyenine Eşlik Ettiği Anlar Dinleyenleri Mest Etti

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Yurt Dışında Yaşamanın Anlatıldığı Gibi Olmadığını Söyleyen Kadın: 'Muazzam Gibi Aktaran İlk Defa Çıkmıştır'