Kadirli Belediye Başkanı Kapı ve Penceresi Olmadığı İçin Donduğunu Söyleyen Kadına Çamaşır Makinesi Verdi

Geçtiğimiz günlerde AKPDiyarbakır Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in, simitçi bir çocukla yaşadığı diyalog gündem olmuş, Bilden'e halktan kopuk olduğu yorumları yapılmıştı.
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Benzer bir olay da Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından gerçekleştirildi.
Tarhan, evinde kapı ve pencere olmadığı için soğuktan donduğunu söyleyen 65 yaşındaki Iraz Doğan'a çamaşır makinesi hediye etti.
Kapı ve pencereyi de yaptıracaklarının sözünü veren belediye başkanın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
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