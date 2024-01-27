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AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Çocuğun Simitlerini 100 TL’ye Almak İsteyince Beklemediği Bir Cevap Aldı

AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Çocuğun Simitlerini 100 TL’ye Almak İsteyince Beklemediği Bir Cevap Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 23:03 Son Güncelleme: 27.01.2024 - 23:13

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Yerel seçimler yaklaştı, adaylar halkla daha fazla zaman geçirmeye başladı. AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır sokaklarında gezerken ilginç bir an yaşadı. 

Bilden, tepsisiyle yanına gelen simitçi bir çocuğun tüm simitlerini alıp dağıtmak istedi.

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Simitleri 100 liraya almak isteyince çocuk Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki." dedi.

Simitleri 100 liraya almak isteyince çocuk Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki." dedi.

Bilden çocuğun parayı beğenmediği için öyle söylediğini düşününce, o anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bilden çocuğun parayı beğenmediği için öyle söylediğini düşününce, o anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

İşte o anlar;

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