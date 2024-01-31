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Bir Vatandaş Yediği 2 Döner ve 2 Ayrana Ödediği Paraya Çektiği Bir Video ile İsyan Etti: "Halimize Üzüldüm"

Bir Vatandaş Yediği 2 Döner ve 2 Ayrana Ödediği Paraya Çektiği Bir Video ile İsyan Etti: "Halimize Üzüldüm"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 00:55

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Son birkaç yıldır artan fiyatlara hiçbirimiz yetişemiyoruz. Bu durum, hayatımızın hemen hemen her alanını etkiliyor ve ne yazık ki çoğumuz bu hızlı artışa ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Gıdadan giyime, ulaşımdan konuta kadar her şeyin fiyatı adeta gözle görülür bir hızla tırmanıyor. Bu durum, hepimizin ekonomik dengesini sarsıyor ve yaşam standartlarımızı düşürüyor.

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Bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte bir büfede iki döner ve iki ayran sipariş etti.

Bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte bir büfede iki döner ve iki ayran sipariş etti.

Hesabı görünce bir süre gerçek olduğuna inanamayan vatandaş, artan fiyatlara çektiği bir video ile isyan etti.

Hesabı görünce bir süre gerçek olduğuna inanamayan vatandaş, artan fiyatlara çektiği bir video ile isyan etti.

İşte o video;

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