İsviçre'de Bir Türk Çöp Atarken Uymanız Gereken Kuralları ve Uymazsanız Başınıza Gelebilecekleri Anlattı

Elbette her ülkenin kendisine göre birçok farklı kuralı var. Bu kurallar o ülke dışındakilere tuhaf geldiği gibi 'İnsanlar gerçekten bunlarla mı meşgul?' da dedirtebiliyor.
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İsviçre'de yaşayan bir Türk, basit bir çöpü atmak için bile uymanız gereken kuralları anlattı.
Çöp poşetine 2,6 frank verdiklerini, bu poşetten farklı bir poşetle çöp attığınızda ekiplerin çöpünüzü karıştırarak kim olduğunuzu tespit ettiğini ve ceza kestiğini söyledi.
İşte o video;
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Bizim muritlerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtları çöpe atardım. Hahahaj
İnsanı robotlaştırıp kalıba sokmanın farklı bi boyutu artık