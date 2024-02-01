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İsviçre'de Bir Türk Çöp Atarken Uymanız Gereken Kuralları ve Uymazsanız Başınıza Gelebilecekleri Anlattı

İsviçre'de Bir Türk Çöp Atarken Uymanız Gereken Kuralları ve Uymazsanız Başınıza Gelebilecekleri Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 22:58

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Elbette her ülkenin kendisine göre birçok farklı kuralı var. Bu kurallar o ülke dışındakilere tuhaf geldiği gibi 'İnsanlar gerçekten bunlarla mı meşgul?' da dedirtebiliyor.

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İsviçre'de yaşayan bir Türk, basit bir çöpü atmak için bile uymanız gereken kuralları anlattı.

İsviçre'de yaşayan bir Türk, basit bir çöpü atmak için bile uymanız gereken kuralları anlattı.

Çöp poşetine 2,6 frank verdiklerini, bu poşetten farklı bir poşetle çöp attığınızda ekiplerin çöpünüzü karıştırarak kim olduğunuzu tespit ettiğini ve ceza kestiğini söyledi.

Çöp poşetine 2,6 frank verdiklerini, bu poşetten farklı bir poşetle çöp attığınızda ekiplerin çöpünüzü karıştırarak kim olduğunuzu tespit ettiğini ve ceza kestiğini söyledi.

Bu cezanın 300 frank olduğunu ayrıca yılda 100 frank da çöp vergisi ödediklerini belirtti.

İşte o video;

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Şeyh Abdulbaki Erol

Bizim muritlerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtları çöpe atardım. Hahahaj

Crystal Maiden

İnsanı robotlaştırıp kalıba sokmanın farklı bi boyutu artık