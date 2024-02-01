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Tekne Sahipleri Wisconsin'deki Bir Yüzen Adayı Tekneleriyle Hareket Ettirerek Yerini Değiştirdi

Tekne Sahipleri Wisconsin'deki Bir Yüzen Adayı Tekneleriyle Hareket Ettirerek Yerini Değiştirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 17:33 Son Güncelleme: 01.02.2024 - 17:39

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı eyaletlerinde ve Büyük Göller bölgesinde yer alan Wisconsin, coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir yer.

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Bölgede yaşayan tekne sahipleri, bir adayı tekneleriyle hareket ettirerek yerini değiştirdi.

Bölgede yaşayan tekne sahipleri, bir adayı tekneleriyle hareket ettirerek yerini değiştirdi.

Aslında yüzen bir toprak parçası olan ve ada olarak adlandırılan bu oluşumun hareket ettirildiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Aslında yüzen bir toprak parçası olan ve ada olarak adlandırılan bu oluşumun hareket ettirildiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o görüntüler;

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Biz de olsa satmak için kız kulesinin yanına yanaştırırlardı.

ömer

Bingöl’de var aynısı abartılacak bir şey yok yüzüyor işte boş boş…

pelinyildirim45155

Doğaya ekosisteme zarar veriyorlar