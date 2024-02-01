Tekne Sahipleri Wisconsin'deki Bir Yüzen Adayı Tekneleriyle Hareket Ettirerek Yerini Değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı eyaletlerinde ve Büyük Göller bölgesinde yer alan Wisconsin, coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir yer.
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Bölgede yaşayan tekne sahipleri, bir adayı tekneleriyle hareket ettirerek yerini değiştirdi.
Aslında yüzen bir toprak parçası olan ve ada olarak adlandırılan bu oluşumun hareket ettirildiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o görüntüler;
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Biz de olsa satmak için kız kulesinin yanına yanaştırırlardı.
Bingöl’de var aynısı abartılacak bir şey yok yüzüyor işte boş boş…
Doğaya ekosisteme zarar veriyorlar