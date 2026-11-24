Videoya göre bir işi sonraya bırakmak her zaman erteleme sayılmıyor, çünkü hangi işin önce hangisinin sonra yapılacağına karar vermek sağlıklı zaman yönetiminin parçası. Erteleme ise yapacağımızı söylediğimiz bir işten makul bir sebep olmadan kaçmak ve bunun bize zarar vereceğini bile bile aynı yolu seçmek anlamına geliyor; psikolog Piers Steel'in 2007'de yayımlanan ve 691 bağıntıyı inceleyen derlemesindeki tanım da bu yönde.

Mantığa aykırı görünen bu davranışın arkasında vücudun kendini koruma çabası yatıyor. Yapılacak işi hatırladığımızda amigdala adrenalin gibi hormonlar salgılıyor ve başlayan korku tepkisi, uzun vadeli düşünmemizi ve duygularımızı düzenlememizi sağlayan prefrontal korteksin sinyallerini bastırabiliyor. Beyin de bu savaş, kaç ya da donakal anında tehdidi, daha az stresli bir işe yönelerek savuşturmaya çalışıyor. Karşımızdaki bir ayı değil sadece bir rapor olsa da en çok korku, yetersizlik hissi ve güvensizlik uyandıran işleri erteliyoruz.

İşin gözümüzde büyümesi de tam olarak ertelerken yaşanıyor. Videoda anlatılan bir deneyde öğrencilere gün boyunca ders çalışmaları için hatırlatmalar gönderilmiş; çalışırken çoğu katılımcı işin o kadar da kötü olmadığını söylemiş, çalışmayı ertelediği anlarda ise aynı işi çok stresli diye tanımlamış. Sirois ve Pychyl'in 2013 tarihli derlemesi de bu davranışı kısa vadeli ruh halini düzeltme önceliğine bağlıyor; yani o an daha iyi hissetmek için seçtiğimiz kaçışın bedelini gelecekteki halimiz ödüyor.