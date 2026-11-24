Cevabı Tembellik Değil: İşimizin Olduğunu Bile Bile Neden Erteleriz?
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Teslim tarihi yaklaşırken önce telefona sarılmak, ardından yemek yapmanın daha mantıklı olduğuna kendini ikna etmek hemen hepimizin tanıdığı bir döngü. TED-Ed'in ekim 2022'de yayımladığı ve TED sayfasında 11 milyondan fazla kez izlenen 'Why you procrastinate even when it feels bad' (Kötü hissettirse bile neden erteleriz) videosu, bu davranışın arkasındaki asıl sebebin tembellik olmadığını, beynin bizi korumaya çalışmasından kaynaklandığını anlatıyor. İşimizin olduğunu bile bile neden erteleriz sorusunun bilimsel yanıtı da bu yüzden sandığınızdan çok daha insani.
Kaynak: TED-Ed
Erteleme, beynin tehdit olarak gördüğü bir işten kaçma refleksi olarak çalışıyor.
Araştırmacılara göre erteleme döngüsünü kıran şey disiplin değil, kendine şefkatle yaklaşıp işi küçük parçalara bölmek.
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