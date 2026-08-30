“Yarın Yaparsın” Diyerek Kendimizi Kandırıyoruz: Erteleme Alışkanlığını Bırakmanın Etkili Yolları

Aynı şey spor, ders çalışma veya ev işleri için de geçerli. Amaç işi bir anda tamamlamak değil, başlama direncini azaltmak.

Bir başka etkili yöntem ise “eğer-o zaman” planları oluşturmak. Örneğin “Saat 20.00 olduğunda masaya oturup 15 dakika çalışacağım” gibi net bir plan, belirsiz bir “akşam çalışırım” düşüncesinden daha işlevsel olabilir. Araştırmalar, bu tür planların hedeflenen davranışı başlatmayı kolaylaştırabildiğini gösteriyor.

Telefonu Uzaklaştırın, Karar Vermeyi Azaltın

Ertelemeyi yalnızca iradeyle çözmeye çalışmak da pek gerçekçi değil. Telefon, sosyal medya ve bildirimler çalışmayı bırakmak için sürekli hazır alternatifler sunuyor. Bu nedenle telefonu başka bir odaya bırakmak, bildirimleri kapatmak veya dikkat dağıtan uygulamaları sınırlandırmak işe başlamayı kolaylaştırabilir.

Aynı şekilde çalışacağınız alanı önceden hazırlamak da önem taşıyor. Gerekli dosyaların açık olması, masanın düzenlenmesi ve ne yapılacağının önceden belirlenmesi, “Şimdi ne yapacaktım?” aşamasında harcanan zamanı azaltıyor.