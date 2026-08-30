“Yarın Yaparsın” Diyerek Kendimizi Kandırıyoruz: Erteleme Alışkanlığını Bırakmanın Etkili Yolları
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Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/ho...
“Yarın yaparım” deyip ertelediğiniz işler birikiyor, sonra da yetiştiremediğiniz her şey için kendinize kızıyorsanız yalnız değilsiniz. Üstelik erteleme alışkanlığı her zaman tembellikten kaynaklanmıyor. Bazen gözümüzde büyüttüğümüz bir işten, başarısızlık ihtimalinden ya da o an hissetmek istemediğimiz sıkıntıdan kaçmanın en kolay yolu oluyor. Peki sürekli sonraya bıraktığımız işleri gerçekten nasıl hayatımızdan çıkarabiliriz? İşte araştırmaların işaret ettiği, günlük hayatta uygulanabilecek yöntemler...
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Erteleme alışkanlığı çoğu kişinin hayatının bir döneminde karşılaştığı bir durum.
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Beyin çoğu zaman uzun vadeli kazançtan ziyade kısa vadeli rahatlamaya yönelebiliyor.
“Bütün raporu bitireceğim” demek yerine “Dosyayı açıp ilk paragrafı yazacağım” demek çok daha uygulanabilir.
Ertelemenin arkasında bazen başarısızlık korkusundan çok mükemmel yapma baskısı bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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