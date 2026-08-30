iShowSpeed'den Beşiktaş'a Transfer Videosu İçin 2 Milyon Dolar Talebi İddiası Gündem Oldu

Transfer videoları artık futbol kulüpleri için sadece bir duyuru değil, sosyal medyada ses getirmek için başvurulan önemli bir koz. Özellikle dünyaca tanınan içerik üreticilerinin yer aldığı videolar, transferin kendisi kadar konuşulabiliyor. Ancak HTalks programında Hasan Arda Kaşıkçı'nın ortaya attığı bir iddia, bu işin perde arkasındaki rakamları da gündeme taşıdı. İddiaya göre Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için iShowSpeed'in yer aldığı bir tanıtım videosu hazırlamak istedi. Ancak ünlü yayıncının bu video karşılığında istediği öne sürülen ücret, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.