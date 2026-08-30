iShowSpeed'den Beşiktaş'a Transfer Videosu İçin 2 Milyon Dolar Talebi İddiası Gündem Oldu
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Transfer videoları artık futbol kulüpleri için sadece bir duyuru değil, sosyal medyada ses getirmek için başvurulan önemli bir koz. Özellikle dünyaca tanınan içerik üreticilerinin yer aldığı videolar, transferin kendisi kadar konuşulabiliyor. Ancak HTalks programında Hasan Arda Kaşıkçı'nın ortaya attığı bir iddia, bu işin perde arkasındaki rakamları da gündeme taşıdı. İddiaya göre Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için iShowSpeed'in yer aldığı bir tanıtım videosu hazırlamak istedi. Ancak ünlü yayıncının bu video karşılığında istediği öne sürülen ücret, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Buyurun beraber izleyelim:
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Hasan Arda Kaşıkçı, programında geçmişe dair oldukça ilgi çekici bir transfer iddiasını paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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