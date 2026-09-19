Bölüm 11: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Diana Ross'un 1980 yılında çıkardığı Diana, sanatçının eski Motown günlerinin o ağırbaşlı havasından sıyrılıp dönemin ışıltılı dans pistlerine tam gaz adım attığı bir dönüm noktası. İşin mutfağında Chic grubunun beyin takımı Nile Rodgers ve Bernard Edwards var. İkili stüdyoya kapanmadan önce Ross ile günlerce vakit geçirip onun hayatından notlar çıkararak şarkıları bizzat onun dünyasına göre şekillendirmiş. Drag queen'lerin Ross kılığına girmesinden ilham aldıkları I'm Coming Out, sanatçının hem plak şirketinden kopuşunu simgeliyor hem de devasa bir bağımsızlık marşına dönüşüyor. İşin en ilginç tarafı ise kayıtlar bittikten sonra yaşanan o büyük kriz. Ross orijinal miksajdan hiç memnun kalmıyor çünkü vokallerinin enstrümanlar arasında boğulduğunu ve plağın sanki bir 'Chic albümü' gibi tınladığını düşünüyor. Bunun üzerine bantları alıp kendi ses mühendisiyle her şeyi baştan aşağı yeniden miksliyor. Rodgers ve Edwards bu müdahaleye çok sinirlenip isimlerini projeden çekmek isteseler de Ross'un inatla baştan yarattığı bu son versiyon sanatçının kariyerinin en çok satan işi oluyor. Disko ritimlerinin güçlü bir karakterle çarpıştığı ve günün sonunda tıkır tıkır işleyen çok klas bir pop kaydı.