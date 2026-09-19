Bölüm 11: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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Gelmiş geçmiş en iyi albümlerin toplandığı 'The 500 Greatest Albums of All Time' listesine kaldığımız yerden devam ediyoruz! Hangi albümler varmış, kimler ses getirmiş? Hepsi burada.
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400. The Go-Go’s - Beauty and the Beat
399. Brian Wilson - Smile
398. The Raincoats – The Raincoats
397. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
396. Todd Rundgren - Something/Anything?
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395. D’Angelo and the Vanguard - Black Messiah
394. Diana Ross - Diana
393. Taylor Swift - 1989
392. Ike and Tina Turner - Proud Mary: The Best of Ike and Tina Turner
391. Kelis - Kaleidoscope
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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