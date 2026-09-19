Tyga’nın Sıfır Puan Aldığı “$TARFACE” Albümünü İnceliyoruz!

Albümün en çok tepki çeken noktası yapay zeka kullanımı oldu. Tyga başlarda People dergisine verdiği röportajda albümün %100 insan yapımı olduğunu, 80'lerde kullanılan orijinal donanımları ve geciktiricileri kullandıklarını iddia etti. Ancak sadece bir hafta sonra Vibe dergisine yaptığı açıklamada çark edip yapay zekayı bir 'araç' olarak kullandıklarını itiraf etti. Hatta bu durumu Auto-Tune'un ilk çıktığı zamanlardaki tepkilere benzetti ve 'Bunu söylediğim için insanlar kızacak biliyorum ama teknoloji buraya gidiyor' dedi. Özellikle sentezleyiciler ve gitar sololarında AI kullanıldığı belirtiliyor ki bu durum dinleyiciler ve eleştirmenler tarafında büyük bir samimiyetsizlik olarak algılandı.