Tyga’nın Sıfır Puan Aldığı “$TARFACE” Albümünü İnceliyoruz!
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Tyga, Temmuz ayının son gününde “$TARFACE” isimli bir albüm yayımladı. Albümü sevenler de oldu fakat çok küçük bir kesim tarafından beğenildi desek abartmış olmayız. Çünkü Pitchfork, bir albüme 20 yıl sonra ilk kez sıfır puan verdi.
Evet, sıfır!
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Dünyaca ünlü rapçi Tyga, 31 Temmuz'da “$TARFACE” ismiyle bir albüm yayımladı.
Yayımlandığı ilk günden itibaren yapay zeka skandalları bitmedi. Müzik sektöründe görmek istediğimiz son şey yapay zeka olabilir.
Pitchfork, yiğidin hakkını veren bir yer. Albüme sadece sıfır "0" puan verdi!
Tyga da durur mu? Yapıştırmış cevabı. 💀
Tyga bu albümüyle satışlarda hüsrana uğradı.
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Hatta Doja Cat, Tyga'nın bulunduğu "Juicy" şarkısını Spotify'dan kaldırdı!
Sonuç olarak ne yaratılan alter ego ne de yapay zeka destekli 80'ler altyapıları işe yaradı.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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