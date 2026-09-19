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Tyga’nın Sıfır Puan Aldığı “$TARFACE” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Tyga’nın Sıfır Puan Aldığı “$TARFACE” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
19.09.2026 - 14:31
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Tyga, Temmuz ayının son gününde “$TARFACE” isimli bir albüm yayımladı. Albümü sevenler de oldu fakat çok küçük bir kesim tarafından beğenildi desek abartmış olmayız. Çünkü Pitchfork, bir albüme 20 yıl sonra ilk kez sıfır puan verdi.

Evet, sıfır!

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Dünyaca ünlü rapçi Tyga, 31 Temmuz'da “$TARFACE” ismiyle bir albüm yayımladı.

Dünyaca ünlü rapçi Tyga, 31 Temmuz'da “$TARFACE” ismiyle bir albüm yayımladı.

Tyga bu albümde alıştığımız rap tarzından tamamen uzaklaşıp kendine $TARFACE adında 80'ler synth-pop esintili bir alter ego yarattı. Nicki Minaj'ın Roman Zolanski'si gibi düşünebilirsiniz ama çok daha az çaba harcanmış hali. Yaklaşık 30 dakika süren albüm genel olarak para, aşk ve kötü alışkanlıklar etrafında dönen, nostaljik olmaya çalışan ama ruhsuz hissettiren bir yapıda.

Yayımlandığı ilk günden itibaren yapay zeka skandalları bitmedi. Müzik sektöründe görmek istediğimiz son şey yapay zeka olabilir.

Yayımlandığı ilk günden itibaren yapay zeka skandalları bitmedi. Müzik sektöründe görmek istediğimiz son şey yapay zeka olabilir.

Albümün en çok tepki çeken noktası yapay zeka kullanımı oldu. Tyga başlarda People dergisine verdiği röportajda albümün %100 insan yapımı olduğunu, 80'lerde kullanılan orijinal donanımları ve geciktiricileri kullandıklarını iddia etti. Ancak sadece bir hafta sonra Vibe dergisine yaptığı açıklamada çark edip yapay zekayı bir 'araç' olarak kullandıklarını itiraf etti. Hatta bu durumu Auto-Tune'un ilk çıktığı zamanlardaki tepkilere benzetti ve 'Bunu söylediğim için insanlar kızacak biliyorum ama teknoloji buraya gidiyor' dedi. Özellikle sentezleyiciler ve gitar sololarında AI kullanıldığı belirtiliyor ki bu durum dinleyiciler ve eleştirmenler tarafında büyük bir samimiyetsizlik olarak algılandı.

Pitchfork, yiğidin hakkını veren bir yer. Albüme sadece sıfır "0" puan verdi!

Pitchfork, yiğidin hakkını veren bir yer. Albüme sadece sıfır "0" puan verdi!

Gelelim o meşhur Pitchfork incelemesine. Pitchfork, 2006'daki Jet - Shine On albümünden bu yana tam 20 yıldır hiçbir albüme '0.0' puan vermemişti. Drew Millard imzalı inceleme kelimenin tam anlamıyla acımasızdı. Millard albümü 'slop-pop' (çöp-pop) olarak tanımladı ve şu inanılmaz cümleyi kurdu: 'Bu rapçinin konsept albümü kendini beğenmiş, kayıtsız ve depresif. Sırf var olması bile dünyayı daha kötü bir yer haline getirdi.'

Tyga da durur mu? Yapıştırmış cevabı. 💀

Tyga da durur mu? Yapıştırmış cevabı. 💀

Tyga bu tarihi gömülme seansına oldukça 'eski Kanye' tarzı bir tepki verdi. Instagram'da 80'ler alter egosuyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp Kanye West'in 2008'deki bir şarkısındaki sözleri alıntıladı: 'İnsanlar beni sevmediğinde ilham alıyorum. Beni heyecanlandırıyorlar. Drama çok çekici.' $TARFACE kimliğinin her şeyin üstünde olduğunu ve eleştirileri umursamadığını belirtti.

Tyga bu albümüyle satışlarda hüsrana uğradı.

Tyga bu albümüyle satışlarda hüsrana uğradı.

Albümde 'Spinnin in Circles', 'Just Us Tonight', 'Freezing' ve 'Gave U Racks' gibi parçalar bulunuyor. Albümdeki öne çıkan şarkılardan biri olan 'Gave U Racks' özünde para, lüks yaşam tarzı ve ilişkilerdeki maddi beklentiler hakkında bir hikaye anlatıyor.

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Hatta Doja Cat, Tyga'nın bulunduğu "Juicy" şarkısını Spotify'dan kaldırdı!

Hatta Doja Cat, Tyga'nın bulunduğu "Juicy" şarkısını Spotify'dan kaldırdı!

İnternette başlattığı bir canlı yayında albümle ilgili çok acımasız davrandı ve Spotify'da sırf Tyga'nın yapay zeka ile albüm hazırlamasından dolayı 'Juicy' şarkısını kaldırdı.

Sonuç olarak ne yaratılan alter ego ne de yapay zeka destekli 80'ler altyapıları işe yaradı.

Sonuç olarak ne yaratılan alter ego ne de yapay zeka destekli 80'ler altyapıları işe yaradı.

Albüm listelere giremediği gibi ilk haftasında 2 binden az kopya satarak ticari anlamda da devasa bir çöküş yaşadı.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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