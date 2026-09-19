Dünyadaki İnsanların Gün Boyu Nerede Olduğunu Bina Bina Haritaladılar

17 Eylül 2026'da yayınlanan LandScan Mosaic, ORNL'nin geliştirdiği yeni nesil küresel nüfus dağılımı veri setidir. Sistem, binaların kullanımını ve doluluk örüntülerini 24 saatlik bir döngü içinde analiz ederek insanların nerede bulunduğunu modelliyor.

Önceki uydu görüntüsü tabanlı piksel yaklaşımlarının aksine, LandScan Mosaic bina merkezli bir çerçeve kullanıyor. Yapay öğrenme teknikleri, yükseklik, kat sayısı, işlev ve kullanım türü gibi eksik bina özelliklerini tahmin ederek veri kıtlığı olan bölgelerde bile tutarlı modelleme yapılmasını sağlıyor.

Model, konut, ticari, endüstriyel ve diğer yapı türlerinde insanların nasıl bulunduğunu temsil eden standartlaştırılmış doluluk dağılımlarını kullanarak yüksek çözünürlüklü 'ortam nüfusu' (24 saatlik ortalama mevcut insan sayısı) tahminleri üretiyor.