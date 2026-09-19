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Dünyadaki İnsanların Gün Boyu Nerede Olduğunu Bina Bina Haritaladılar

Dünyadaki İnsanların Gün Boyu Nerede Olduğunu Bina Bina Haritaladılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 14:29
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ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, dünya genelinde insanların gün boyunca nerede bulunduğunu bina bina modelleyen yeni bir sistem geliştirdi. LandScan Mosaic, kişileri gerçek zamanlı takip etmiyor; bunun yerine olasılığa dayalı bir tahmin sunuyor.

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Sistem uydu görüntüsü yerine bina ölçeğinde modelleme kullanıyor

Sistem uydu görüntüsü yerine bina ölçeğinde modelleme kullanıyor

17 Eylül 2026'da yayınlanan LandScan Mosaic, ORNL'nin geliştirdiği yeni nesil küresel nüfus dağılımı veri setidir. Sistem, binaların kullanımını ve doluluk örüntülerini 24 saatlik bir döngü içinde analiz ederek insanların nerede bulunduğunu modelliyor.

Önceki uydu görüntüsü tabanlı piksel yaklaşımlarının aksine, LandScan Mosaic bina merkezli bir çerçeve kullanıyor. Yapay öğrenme teknikleri, yükseklik, kat sayısı, işlev ve kullanım türü gibi eksik bina özelliklerini tahmin ederek veri kıtlığı olan bölgelerde bile tutarlı modelleme yapılmasını sağlıyor.

Model, konut, ticari, endüstriyel ve diğer yapı türlerinde insanların nasıl bulunduğunu temsil eden standartlaştırılmış doluluk dağılımlarını kullanarak yüksek çözünürlüklü 'ortam nüfusu' (24 saatlik ortalama mevcut insan sayısı) tahminleri üretiyor.

Sistem bireyleri gerçek zamanlı takip etmiyor, belirsizlik bilgisi de sunuyor

Sistem bireyleri gerçek zamanlı takip etmiyor, belirsizlik bilgisi de sunuyor

LandScan Mosaic'in önceki LandScan Global veri setinden en önemli farkı, veri kıtlığı olan bölgelerde yapay zeka destekli bina özelliği tahmini yapabilmesi ve tahminlerine açık belirsizlik ölçütleri eklemesidir; bu özellik önceki veri setlerinde bulunmuyordu.

ORNL araştırmacısı Daniel Adams, sistemin bireylerin gerçek zamanlı konumlarını değil, 24 saatlik dönemlerdeki ortalama 'ortam nüfusunu' tahmin ettiğini vurguluyor. Adams'a göre karar vericiler genellikle mükemmel bilgi mevcut olmadan harekete geçmek zorunda kalıyor; bu belirsizlik bilgisi onlara bu konuda yardımcı oluyor.

Veri seti afet müdahalesi, insani yardım, altyapı planlaması, ulusal güvenlik ve risk değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılabiliyor. LandScan programı baş araştırmacısı Marie Urban, projenin bilgisayar bilimcileri, veri bilimcileri ve coğrafyacıları bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşımla geliştirildiğini belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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