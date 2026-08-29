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Dünyanın En Büyük Şehirleri Her Ay Biraz Daha Batıyor! Uydudan Görüntülendi

Dünyanın En Büyük Şehirleri Her Ay Biraz Daha Batıyor! Uydudan Görüntülendi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 09:31
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Dünya genelindeki büyük şehirlerde yavaş ilerlediği için uzun süre fark edilmeyen bir zemin çökmesi yaşanıyor. Meksika Şehri’nin bazı bölgelerinde alçalma hızı ayda 2 santimetreyi aşarken kıyı kentlerinde sel riski giderek büyüyor.

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Kıyı nüfusunun yüzde 71’i alçalan bölgelerde yaşıyor

Kıyı nüfusunun yüzde 71’i alçalan bölgelerde yaşıyor

2026 yılında yayımlanan araştırmaya göre dünya kıyı nüfusunun yaklaşık yüzde 71’i zeminin alçaldığı bölgelerde bulunuyor. Yoğun nüfuslu kıyılarda yaşayan insanların karşılaştığı göreceli deniz seviyesi yükselişi, yılda ortalama 6 milimetreye ulaşıyor. Bu oran, yalnızca iklim kaynaklı deniz seviyesi yükselişinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

En çarpıcı örneklerden biri Meksika Şehri’nde görülüyor. Uydu ölçümlerinde şehrin bazı kesimlerinin Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasında ayda 2 santimetreden fazla alçaldığı belirlendi. Küçük görünen farklılıklar yıllar içinde birikerek yolların, binaların ve su hatlarının çatlamasına yol açabiliyor.

Cakarta, Tianjin ve Bangkok da hızlı zemin çökmesinin izlendiği büyük şehirler arasında yer alıyor. Aynı şehir içinde bile mahalleler farklı hızlarda alçalabiliyor. Zeminin eşit biçimde hareket etmemesi, binaların bir bölümünün diğerinden daha hızlı aşağı inmesine ve taşıyıcı sistemlerin zarar görmesine neden olabiliyor.

Yer altından çekilen su zemini sıkıştırıyor

Yer altından çekilen su zemini sıkıştırıyor

Zemin çökmesinin en önemli nedenlerinden biri, yer altı suyunun doğal olarak yenilenebileceğinden daha hızlı çekilmesi. Yer altındaki tortu katmanlarını birbirinden ayıran su basıncı azaldığında katmanlar sıkışıyor. Üzerindeki zemin de bu sıkışmayla birlikte geri döndürülmesi zor biçimde alçalıyor.

Petrol, doğal gaz ve maden çıkarılması da benzer bir etki yaratabiliyor. Nehir deltaları, eski göl yatakları ve yumuşak kıyı tortuları üzerine kurulan şehirler daha yüksek risk taşıyor. Büyük binalar ve yoğun altyapı da hassas zeminin üzerindeki ağırlığı artırabiliyor.

Zeminin alçalması, deniz seviyesindeki yükselişle birleştiğinde kıyı taşkınlarını daha tehlikeli hâle getiriyor. Yer altı suyu kullanımının sınırlandırılması, yüzey sularına yönelinmesi ve uydu ölçümleriyle riskli bölgelerin izlenmesi başlıca önlemler arasında gösteriliyor. Ancak sıkışan zemin her zaman eski yüksekliğine dönemediği için erken müdahale önem taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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