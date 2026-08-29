Dünyanın En Büyük Şehirleri Her Ay Biraz Daha Batıyor! Uydudan Görüntülendi

Zemin çökmesinin en önemli nedenlerinden biri, yer altı suyunun doğal olarak yenilenebileceğinden daha hızlı çekilmesi. Yer altındaki tortu katmanlarını birbirinden ayıran su basıncı azaldığında katmanlar sıkışıyor. Üzerindeki zemin de bu sıkışmayla birlikte geri döndürülmesi zor biçimde alçalıyor.

Petrol, doğal gaz ve maden çıkarılması da benzer bir etki yaratabiliyor. Nehir deltaları, eski göl yatakları ve yumuşak kıyı tortuları üzerine kurulan şehirler daha yüksek risk taşıyor. Büyük binalar ve yoğun altyapı da hassas zeminin üzerindeki ağırlığı artırabiliyor.

Zeminin alçalması, deniz seviyesindeki yükselişle birleştiğinde kıyı taşkınlarını daha tehlikeli hâle getiriyor. Yer altı suyu kullanımının sınırlandırılması, yüzey sularına yönelinmesi ve uydu ölçümleriyle riskli bölgelerin izlenmesi başlıca önlemler arasında gösteriliyor. Ancak sıkışan zemin her zaman eski yüksekliğine dönemediği için erken müdahale önem taşıyor.