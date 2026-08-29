Dünyanın En Büyük Şehirleri Her Ay Biraz Daha Batıyor! Uydudan Görüntülendi
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Kıyı nüfusunun yüzde 71’i alçalan bölgelerde yaşıyor
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Yer altından çekilen su zemini sıkıştırıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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