12 Bin Yıldır Çürümeyen İnsan Beyinlerinin Sırrı Çözüldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ölümün ardından en hızlı bozulan organlardan biri olmasına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde bazıları 12 bin yıllık olan binlerce insan beyni bulundu. Yeni bir çalışma, çürümeyi başlatan kimyasal tepkimelerin belirli koşullarda dokuyu koruyan bir sürece dönüşebildiğini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört farklı ortamda 72 fareyi incelediler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çürümeyi başlatan tepkimeler dokuyu sağlamlaştırdı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın