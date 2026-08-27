Halkın Parasıyla Kilo Alıp Almadığı Görülsün Diye Belediye Başkanını Tartıyorlar
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İngiltere’nin High Wycombe kasabasında yeni belediye başkanının belirlenmesinden sonra tartı meydana çıkarılıyor. Başkanın ve yerel yöneticilerin kilo alıp almadığı halkın önünde açıklanırken sonuçtan memnun olmayan kalabalık yuhalayabiliyor.
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Kilo alan yönetici halk tarafından yuhalanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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