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Halkın Parasıyla Kilo Alıp Almadığı Görülsün Diye Belediye Başkanını Tartıyorlar

Halkın Parasıyla Kilo Alıp Almadığı Görülsün Diye Belediye Başkanını Tartıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 12:22
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İngiltere’nin High Wycombe kasabasında yeni belediye başkanının belirlenmesinden sonra tartı meydana çıkarılıyor. Başkanın ve yerel yöneticilerin kilo alıp almadığı halkın önünde açıklanırken sonuçtan memnun olmayan kalabalık yuhalayabiliyor.

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Kilo alan yönetici halk tarafından yuhalanıyor

Kilo alan yönetici halk tarafından yuhalanıyor

Tarihi törende önce belediye başkanı, ardından yerel yöneticiler ve görevliler sırayla tartıya çıkıyor. Görevli kişi, önceki ölçüme göre kilo alanlar için “ve biraz daha”, kilosu aynı kalan veya azalanlar için ise “ve daha fazlası yok” anlamına gelen ifadeler kullanıyor.

Kilo aldığı açıklanan yöneticiler, halkın parasıyla fazla yiyip semirdikleri düşüncesiyle yuhalanıyor. Kilo vermiş veya aynı kiloda kalmış olanlar ise kalabalıktan alkış alıyor. Günümüzde sembolik bir törene dönüşen uygulama, yöneticilerin halk karşısında hesap vermesi düşüncesini mizahi bir biçimde yaşatıyor.

Orta Çağ’a dayandığı düşünülen gelenek yeniden canlandırıldı

Orta Çağ’a dayandığı düşünülen gelenek yeniden canlandırıldı
mayorofwycombe.wordpress.com

High Wycombe yönetimi, tartma geleneğinin kökeninin Orta Çağ’a uzandığını belirtiyor. Uygulama zaman içinde terk edilse de 1892 yılında yeniden başlatıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ara verilen tören, 1917’de tekrar düzenlenmeye başladı.

Günümüzde yeni belediye başkanının göreve getirilmesi, her yıl mayıs ayının üçüncü cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Kapalı toplantının ardından belediye başkanı, fahri kentliler, meclis üyeleri ve törene katılan görevliler halkın önünde tartılıyor. Kilise çanları ve kortej de günün programına eşlik ediyor.

Tartının gösterdiği kesin rakamdan çok, kişinin önceki yıla göre kilo alıp almadığı önem taşıyor. Belediye başkanlığı bugün siyasi karar gücünden ziyade törensel bir görev olsa da asırlık uygulama, halk ile yerel yönetim arasındaki sembolik denetim ilişkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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