Halkın Parasıyla Kilo Alıp Almadığı Görülsün Diye Belediye Başkanını Tartıyorlar

Tarihi törende önce belediye başkanı, ardından yerel yöneticiler ve görevliler sırayla tartıya çıkıyor. Görevli kişi, önceki ölçüme göre kilo alanlar için “ve biraz daha”, kilosu aynı kalan veya azalanlar için ise “ve daha fazlası yok” anlamına gelen ifadeler kullanıyor.

Kilo aldığı açıklanan yöneticiler, halkın parasıyla fazla yiyip semirdikleri düşüncesiyle yuhalanıyor. Kilo vermiş veya aynı kiloda kalmış olanlar ise kalabalıktan alkış alıyor. Günümüzde sembolik bir törene dönüşen uygulama, yöneticilerin halk karşısında hesap vermesi düşüncesini mizahi bir biçimde yaşatıyor.