Kediler Neden Yemeklerini Gömmeye Çalışır?
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Bazı kediler yemeklerini bitirdikten sonra mama kabının çevresini patileriyle eşeliyor veya yakındaki eşyalarla kabın üzerini kapatmaya çalışıyor. “Yiyecek saklama” olarak tanımlanan davranış, çoğunlukla vahşi atalarından kalan doğal bir içgüdüden kaynaklanıyor.
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Yemeğin kokusunu diğer hayvanlardan gizliyorlar
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Davranış aniden artarsa kediyi gözlemlemek gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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