Kediler Neden Yemeklerini Gömmeye Çalışır?

Mama kabının çevresini kısa süre eşelemek genellikle endişe edilecek bir durum olarak görülmüyor. Kediler aynı hareketi yiyeceği serin ve taze tutma içgüdüsüyle de yapabiliyor. Yeni veya kokusu güçlü bir mamaya geçildiğinde davranışın daha belirgin hâle gelmesi mümkün.

Eşelemeyi azaltmak için kedinin günlük mama miktarı daha küçük ve sık öğünlere bölünebilir. Öğün bittikten sonra kalan yaş mamanın kaldırılması ve mama kabının evdeki hareketli alanlardan uzakta, sessiz bir noktaya yerleştirilmesi de saklama ihtiyacını azaltabilir. Birden fazla kedi varsa ayrı alanlarda beslemek mama rekabetini önlemeye yardımcı olur.

Kedi davranışı aniden ve aşırı biçimde göstermeye başladıysa, mamasını tamamen bırakıyorsa veya sağlık ve davranışlarında başka değişiklikler görülüyorsa veterinere danışılması öneriliyor. Böyle bir durumda eşeleme hareketi yalnızca doğal içgüdüden değil, stres veya sağlık sorunundan da kaynaklanabilir.