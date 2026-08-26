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Kediler Neden Yemeklerini Gömmeye Çalışır?

Kediler Neden Yemeklerini Gömmeye Çalışır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 20:15
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Bazı kediler yemeklerini bitirdikten sonra mama kabının çevresini patileriyle eşeliyor veya yakındaki eşyalarla kabın üzerini kapatmaya çalışıyor. “Yiyecek saklama” olarak tanımlanan davranış, çoğunlukla vahşi atalarından kalan doğal bir içgüdüden kaynaklanıyor.

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Yemeğin kokusunu diğer hayvanlardan gizliyorlar

Yemeğin kokusunu diğer hayvanlardan gizliyorlar

Doğada açıkta bırakılan yiyeceğin kokusu, yırtıcıların ve rakip hayvanların dikkatini çekebiliyor. Kediler kendilerini ele verebilecek kokuyu azaltmak için artan yiyeceklerin üzerini toprak, yaprak veya başka malzemelerle kapatabiliyor. Ev kedileri herhangi bir tehlike bulunmasa bile aynı hareketi içgüdüsel olarak sürdürebiliyor.

Yiyeceği saklamak, başka hayvanların mamayı çalmasını önlemeye de yardımcı oluyor. Kedi öğününü daha sonra tamamlamak istiyorsa kalan kısmı korumaya çalışabiliyor. Davranışın birden fazla kedinin yaşadığı ve mama rekabetinin bulunduğu evlerde daha sık görülmesi mümkün.

Davranış aniden artarsa kediyi gözlemlemek gerekiyor

Davranış aniden artarsa kediyi gözlemlemek gerekiyor

Mama kabının çevresini kısa süre eşelemek genellikle endişe edilecek bir durum olarak görülmüyor. Kediler aynı hareketi yiyeceği serin ve taze tutma içgüdüsüyle de yapabiliyor. Yeni veya kokusu güçlü bir mamaya geçildiğinde davranışın daha belirgin hâle gelmesi mümkün.

Eşelemeyi azaltmak için kedinin günlük mama miktarı daha küçük ve sık öğünlere bölünebilir. Öğün bittikten sonra kalan yaş mamanın kaldırılması ve mama kabının evdeki hareketli alanlardan uzakta, sessiz bir noktaya yerleştirilmesi de saklama ihtiyacını azaltabilir. Birden fazla kedi varsa ayrı alanlarda beslemek mama rekabetini önlemeye yardımcı olur.

Kedi davranışı aniden ve aşırı biçimde göstermeye başladıysa, mamasını tamamen bırakıyorsa veya sağlık ve davranışlarında başka değişiklikler görülüyorsa veterinere danışılması öneriliyor. Böyle bir durumda eşeleme hareketi yalnızca doğal içgüdüden değil, stres veya sağlık sorunundan da kaynaklanabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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