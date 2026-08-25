Ayakta Durabilen Herkesin İp Üzerinde Yürümeyi Öğrendiği İlginç Köy

Köy halkının ip üzerinde yürümeye ne zaman ve neden başladığını açıklayan kesin bir kayıt bulunmuyor. En çok anlatılan efsaneye göre genç erkekler, vadinin karşı tarafında yaşayan kadınlara ulaşmak için uzun dağ yollarını kullanmak yerine iki yamaç arasına ip gerdi.

Başka bir görüş ise bölgede yaşanan sellerin köprüleri sık sık kullanılmaz hale getirmesi üzerine köylülerin vadileri halatlarla geçmeye başladığını savunuyor. Başlangıçta ulaşım amacıyla kazanılan becerinin zamanla gösteriye dönüştüğü ve köylülerin 19. yüzyılda çevredeki yerleşimlere giderek para karşılığında ip üzerinde yürüdüğü belirtiliyor.

Kökeni doğrulanamasa da ip cambazlığı zamanla Tsovkra-1’in ortak kimliğinin parçası oldu. Köyde yalnızca erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da tel üzerinde yürümeyi öğrendi. Becerinin aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılması, küçücük dağ köyünü ülke çapında tanınır hale getirdi.