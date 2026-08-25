Ayakta Durabilen Herkesin İp Üzerinde Yürümeyi Öğrendiği İlginç Köy
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Dağıstan’ın dağlık bölgesindeki Tsovkra-1 köyü, nüfusunun büyük bölümünün ip üzerinde yürüyebilmesiyle tanınıyor. Bir dönem kadın, erkek ve çocukların öğrendiği bu beceri, köyden çıkan akrobatları Sovyetler Birliği’nin en önemli sirklerine kadar taşıdı.
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Çocuklar okuldan sonra ipin üzerine çıkıyordu
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Geleneğin nasıl başladığı kesin olarak bilinmiyor
Sovyet sirklerinin yıldızları bu köyden çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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