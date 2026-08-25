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Ayakta Durabilen Herkesin İp Üzerinde Yürümeyi Öğrendiği İlginç Köy

Ayakta Durabilen Herkesin İp Üzerinde Yürümeyi Öğrendiği İlginç Köy

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 16:26
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Dağıstan’ın dağlık bölgesindeki Tsovkra-1 köyü, nüfusunun büyük bölümünün ip üzerinde yürüyebilmesiyle tanınıyor. Bir dönem kadın, erkek ve çocukların öğrendiği bu beceri, köyden çıkan akrobatları Sovyetler Birliği’nin en önemli sirklerine kadar taşıdı.

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Çocuklar okuldan sonra ipin üzerine çıkıyordu

Çocuklar okuldan sonra ipin üzerine çıkıyordu

Tsovkra-1’de ip üzerinde yürümek profesyonel akrobatlara özgü bir gösteri olarak görülmüyordu. Köyde büyüyen çocuklar, normal derslerinin ardından kurulan tellerin üzerinde denge çalışmaları yapıyor ve küçük yaşlardan itibaren ailelerinin sürdürdüğü geleneği öğreniyordu.

Geçmiş yıllarda hazırlanan saha haberlerinde öğrencilerin haftada birkaç kez, yaklaşık bir kat yüksekliğindeki teller üzerinde çalıştığı aktarıldı. Eğitim önce yere yakın iplerde başlıyor; çocuklar dengelerini geliştirdikçe daha yüksek tellere geçiyordu. Soğuk hava da antrenmanların devam etmesine engel olmuyordu.

Geleneğin nasıl başladığı kesin olarak bilinmiyor

Geleneğin nasıl başladığı kesin olarak bilinmiyor

Köy halkının ip üzerinde yürümeye ne zaman ve neden başladığını açıklayan kesin bir kayıt bulunmuyor. En çok anlatılan efsaneye göre genç erkekler, vadinin karşı tarafında yaşayan kadınlara ulaşmak için uzun dağ yollarını kullanmak yerine iki yamaç arasına ip gerdi.

Başka bir görüş ise bölgede yaşanan sellerin köprüleri sık sık kullanılmaz hale getirmesi üzerine köylülerin vadileri halatlarla geçmeye başladığını savunuyor. Başlangıçta ulaşım amacıyla kazanılan becerinin zamanla gösteriye dönüştüğü ve köylülerin 19. yüzyılda çevredeki yerleşimlere giderek para karşılığında ip üzerinde yürüdüğü belirtiliyor.

Kökeni doğrulanamasa da ip cambazlığı zamanla Tsovkra-1’in ortak kimliğinin parçası oldu. Köyde yalnızca erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da tel üzerinde yürümeyi öğrendi. Becerinin aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılması, küçücük dağ köyünü ülke çapında tanınır hale getirdi.

Sovyet sirklerinin yıldızları bu köyden çıktı

Sovyet sirklerinin yıldızları bu köyden çıktı

Tsovkra-1’in en parlak dönemi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda başladı. Köyden çıkan akrobatlar Sovyet sirklerinde çalışarak ülke çapında gösteriler düzenledi. Aralarında devlet tarafından verilen önemli sanat unvanlarını kazanan isimler de bulunuyordu.

Bazı aileler tel üzerinde omuz omuza çıkarak insan kuleleri oluşturdu. En tanınmış gösterilerden birinde bir baba ve yedi kızı, iki ayrı sıra hallinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak ipin üzerinde ilerliyordu. Yapılan tehlikeli gösteriler, Tsovkra-1’in ip cambazlığı alanındaki ününü daha da artırdı.

Ancak iş imkanlarının azalması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesi geleneği zayıflattı. 2007’de yayımlanan bir saha haberinde, 1980’lerde yaklaşık 3 bin olan köy nüfusunun 400 civarına gerilediği belirtiliyordu. Eğitmenler, maddi destek ve yeni öğrenciler bulunmazsa köyü dünyaya tanıtan ip cambazlığının gelecek kuşaklara ulaşamayabileceği uyarısında bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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