Milyonlarca Güve Bir Anda Evleri ve Araçları Kapladı
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Avustralya'nın güneydoğusunda son günlerde milyonlarca Bogong güvesi evlerin duvarlarını, pencerelerini ve arabaları kapladı. Görüntüler ilk bakışta bir istilayı andırsa da yetkililere göre bu, nesli tehlike altındaki tür için iyi bir haber.
İşte detaylar...
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Güveler Sidney dahil Yeni Güney Galler'in pek çok bölgesinde evleri ve arabaları kapladı.
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Bogong güveleri her bahar yaz sıcağından kaçmak için Avustralya Alpleri'ne göç ediyor.
Türün nüfusu 1980'lerden bu yana kuraklık ve ısınan hava nedeniyle azalıyordu.
Uzmanlar bu yılki artışı yağışlara, sıcak havaya ve rüzgara bağlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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