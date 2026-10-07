Milyonlarca Güve Bir Anda Evleri ve Araçları Kapladı

Yetkililere göre tarımın yoğunlaşması ve yaşam alanlarının kaybı da bu düşüşte etkili oldu. Invertebrates Australia'dan Linnea Emneby, son yıllardaki azalma yüzünden pek çok kişinin bir göçün neye benzediğini unuttuğunu söylüyor.

Bogong güvesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) listesinde nesli tehlike altında olarak yer alıyor. Ancak Yeni Güney Galler'de ve federal düzeyde bu statüde değil. Hochuli'ye göre tür hakkındaki endişelerin nedeni, nüfusunun çok büyük dalgalanmalar göstermesi.