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Milyonlarca Güve Bir Anda Evleri ve Araçları Kapladı

Milyonlarca Güve Bir Anda Evleri ve Araçları Kapladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 22:58
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Avustralya'nın güneydoğusunda son günlerde milyonlarca Bogong güvesi evlerin duvarlarını, pencerelerini ve arabaları kapladı. Görüntüler ilk bakışta bir istilayı andırsa da yetkililere göre bu, nesli tehlike altındaki tür için iyi bir haber.

İşte detaylar...

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Güveler Sidney dahil Yeni Güney Galler'in pek çok bölgesinde evleri ve arabaları kapladı.

Güveler Sidney dahil Yeni Güney Galler'in pek çok bölgesinde evleri ve arabaları kapladı.

Batemans Bay'de yaşayan Reina Hill, kapısından çıktığında binlercesinin yüzüne çarptığını anlattı. Hill, milyonlarcasının verandasının altında, saçaklarda ve pencerelerin çevresinde katman katman durduğunu söyledi. Sidney'in batısındaki Penrith'ten bir radyo dinleyicisi de arabasının bagajının güvelerle kaplandığını bildirdi.

Vatandaş bilimi platformu iNaturalist'e de kısa sürede yaklaşık 800 güve gözlemi girildi. Bunların 200'den fazlası tek bir günde kaydedildi.

Bogong güveleri her bahar yaz sıcağından kaçmak için Avustralya Alpleri'ne göç ediyor.

Bogong güveleri her bahar yaz sıcağından kaçmak için Avustralya Alpleri'ne göç ediyor.

Fıstık büyüklüğündeki bu güvelerin kanat açıklığı 5 santimetreye kadar ulaşıyor. Alplerdeki mağaralara yaptıkları yolculuk 3 bin kilometreyi bulabiliyor, sonbaharda ise iç bölgelerdeki üreme alanlarına geri dönüyorlar.

Sidney Üniversitesi'nden biyolog Dieter Hochuli, güvelerin gündüzleri kuşlara yem olmamak için çatlaklara saklandığını anlattı. Batı Sidney Üniversitesi'nden entomolog Eleanor Drinkwater da 'Evinize girmeye çalışmıyorlar, sadece göç etmeye çalışıyorlar' dedi.

Türün nüfusu 1980'lerden bu yana kuraklık ve ısınan hava nedeniyle azalıyordu.

Türün nüfusu 1980'lerden bu yana kuraklık ve ısınan hava nedeniyle azalıyordu.

Yetkililere göre tarımın yoğunlaşması ve yaşam alanlarının kaybı da bu düşüşte etkili oldu. Invertebrates Australia'dan Linnea Emneby, son yıllardaki azalma yüzünden pek çok kişinin bir göçün neye benzediğini unuttuğunu söylüyor.

Bogong güvesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) listesinde nesli tehlike altında olarak yer alıyor. Ancak Yeni Güney Galler'de ve federal düzeyde bu statüde değil. Hochuli'ye göre tür hakkındaki endişelerin nedeni, nüfusunun çok büyük dalgalanmalar göstermesi.

Uzmanlar bu yılki artışı yağışlara, sıcak havaya ve rüzgara bağlıyor.

Uzmanlar bu yılki artışı yağışlara, sıcak havaya ve rüzgara bağlıyor.

Emneby'ye göre eyaletin kuzeyindeki yağışlar tırtıllar için bol besin sağladı. Sıcak hava güveleri çeken çiçeklerin erken açmasına neden olmuş olabilir, güveler son kuzeybatı rüzgarlarından da yararlanmış görünüyor.

Yeni Güney Galler milletvekili Steve Whan, güvelerin cüce possum gibi yerli hayvanlara besin olduğunu ve okaliptüs ağaçlarını tozlaştırdığını hatırlattı. İnsanlara zararsız olan ve yasal koruma altındaki güveler eve girerse yakalayıp dışarı bırakmak ya da dış ışıkları açıp içerideki ışıkları kapatmak öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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