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SPK’dan ODINE Paylarında Sert Karar: 21 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

SPK’dan ODINE Paylarında Sert Karar: 21 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 23:19
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/69 sayılı haftalık bülteninde Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen incelemelerin sonuçlarını duyurdu. Kurul, piyasa dolandırıcılığı teşkil eden eylemler nedeniyle 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve eş zamanlı olarak ağır tedbir yaptırımları uygulanmasına karar verdi.

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SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, incelemeler sonucunda ODINE paylarındaki işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesinde düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" (manipülasyon) suçunun unsurlarını taşıdığı tespit edildi.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, incelemeler sonucunda ODINE paylarındaki işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesinde düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" (manipülasyon) suçunun unsurlarını taşıdığı tespit edildi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan.

Kurul, söz konusu 21 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101’inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Kurul, söz konusu 21 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101’inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Ayrıca piyasa güvenilirliğini korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, suça konu işlemlere karışan ve aralarında Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz ve Erdem Özkan'ın bulunduğu 16 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları da 2 yıllık işlem yasağı süresince iptal edildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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