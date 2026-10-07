SPK’dan ODINE Paylarında Sert Karar: 21 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/69 sayılı haftalık bülteninde Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen incelemelerin sonuçlarını duyurdu. Kurul, piyasa dolandırıcılığı teşkil eden eylemler nedeniyle 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve eş zamanlı olarak ağır tedbir yaptırımları uygulanmasına karar verdi.
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SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, incelemeler sonucunda ODINE paylarındaki işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesinde düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" (manipülasyon) suçunun unsurlarını taşıdığı tespit edildi.
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Kurul, söz konusu 21 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101’inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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