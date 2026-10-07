Gelmiş Geçmiş En İyi Nas Şarkısını Seçiyoruz!
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Hip-hop tarihinin en güçlü kalemlerinden biri olan Nas, yıllar boyunca hafızalara kazınan sayısız şarkıya imza attı. Şimdi sıra sizde! Gelmiş geçmiş en iyi Nas şarkısını seçiyoruz...
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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