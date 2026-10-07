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Ekim 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 23:41
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Türkiye otomotiv pazarının sarsılmaz lideri ve yerli üretimin önde gelen markası FIAT, Ekim 2026 dönemi için listelerini yeniledi. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan Egea ailesinden, elektrikli mobiliteye ikonik bir dokunuş yapan 500e'ye; kompakt yapısıyla Fiat 600'den, şehrin sevimli yüzü Topolino'ya ve ticaretin belkemiği Fiorino ile Doblo'ya kadar tüm modeller sonbahara hazır. 

Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Ekim 2026 Fiat Fiyat Listesi

Ekim 2026 Fiat Fiyat Listesi

Geniş servis ağı, her bütçeye uygun ulaşılabilir seçenekleri ve tartışmasız ikinci el gücüyle zirvedeki yerini koruyan Fiat, Ekim ayına damga vuracak tavsiye edilen listelerini paylaştı. Gerek bireysel sürücülerin gerekse filoların ilk tercihi olan Egea serisi ve markanın elektrikli dönüşümünü yansıtan yeni nesil modelleri, sonbaharın dinamizmine uygun güncellemelerle satışa sunuluyor. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar, FIAT’ın tavsiye ettiği anahtar teslim başlangıç rakamlarıdır. Yılın son çeyreğine özel dönemsel kampanyalar, bayilerdeki stok durumu, kredi imkanları ve ekstra donanım seçenekleri doğrultusunda bu tutarlarda farklılıklar görülebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • Multijet 130 HP GSR Easy 1.6 Manuel Dizel - 1.499.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.499.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Easy 1.6 Otomatik Dizel - 1.950.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Multijet 130 HP GSR Urban 1.6 Manuel Dizel - 1.599.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.519.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Urban 1.6 Otomatik Dizel - 2.020.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.920.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Multijet 130 HP GSR Lounge 1.6 Manuel Dizel - 1.674.900 TL 

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.589.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.090.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.990.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Street 1.6 Otomatik Dizel - 1.990.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.890.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban 1.6 Otomatik Dizel - 2.026.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.926.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.062.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.962.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited 1.6 Otomatik Dizel - 2.099.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.999.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Ekim 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.584.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.684.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat 600 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli - 1.989.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.854.900 TL (Model Yılı: 2025)

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Fiat 500e Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat 500e Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 87 Kw/118 HP La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik Elektrikli - 2.379.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ekim 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 6 Kw/8 HP Topolino 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 629.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 579.900 TL

  • 6 Kw/8 HP Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 654.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 604.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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