Ekim 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Türkiye otomotiv pazarının sarsılmaz lideri ve yerli üretimin önde gelen markası FIAT, Ekim 2026 dönemi için listelerini yeniledi. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan Egea ailesinden, elektrikli mobiliteye ikonik bir dokunuş yapan 500e'ye; kompakt yapısıyla Fiat 600'den, şehrin sevimli yüzü Topolino'ya ve ticaretin belkemiği Fiorino ile Doblo'ya kadar tüm modeller sonbahara hazır.

Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.