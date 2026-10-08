MG Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Doğan Trend Otomotiv çatısı altında istikrarlı yükselişini sürdüren MG, yılın son çeyreği için perakende satış listelerini güncelledi. Yüzde 100 elektrikli modellerin yanı sıra yüksek verimlilik sunan hibrit ve benzinli seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap eden marka, Ekim ayının cazip fırsatlarını bayilerine taşıyor.

Aşağıdaki listeler, MG Türkiye tarafından duyurulan Ekim ayına ait tavsiye edilen başlangıç değerleridir. Ancak bayilerdeki araç bulunabilirliği, seçilen donanım paketi, opsiyonlar ve özel finansman oranlarına göre bu rakamlarda revizyonlar yaşanabileceğini unutmayın.