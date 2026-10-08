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MG Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 08:43
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Bir asırlık İngiliz Morris Garages mirasını yenilikçi enerjisiyle geleceğe bağlayan MG, Ekim 2026 güncellemeleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor. SAIC Motor’un küresel gücü ve Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye’deki sağlam altyapısıyla fırtına gibi esen marka; sportif tasarım dilini ve üstün güvenlik donanımlarını sonbahar rüzgarlarıyla birleştiriyor. 

Peki MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinin Ekim 2026 fiyat etiketleri nasıl şekillendi? İşte MG’nin Ekim ayı fiyatları.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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Ekim 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Ekim 2026 MG Güncel Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Doğan Trend Otomotiv çatısı altında istikrarlı yükselişini sürdüren MG, yılın son çeyreği için perakende satış listelerini güncelledi. Yüzde 100 elektrikli modellerin yanı sıra yüksek verimlilik sunan hibrit ve benzinli seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap eden marka, Ekim ayının cazip fırsatlarını bayilerine taşıyor. 

Aşağıdaki listeler, MG Türkiye tarafından duyurulan Ekim ayına ait tavsiye edilen başlangıç değerleridir. Ancak bayilerdeki araç bulunabilirliği, seçilen donanım paketi, opsiyonlar ve özel finansman oranlarına göre bu rakamlarda revizyonlar yaşanabileceğini unutmayın.

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026
  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.685.000 TL — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Ekim 2026

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Ekim 2026
  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.295.000 — Ekim Ayına Özel Takas Desteği: 150.000 TL

MG HS Luxury Fiyat Listesi Ekim 2026

MG HS Luxury Fiyat Listesi Ekim 2026
  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 2.700.000 — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.650.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Ekim 2026

MG7 Excellence Fiyat Listesi Ekim 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.330.000 — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.180.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat: 3.480.000 — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.330.000 TL

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MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi Ekim 2026

MG7 Excellence 2026 Model Yılı Fiyat Listesi Ekim 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.110.000 TL — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.960.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat: 3.245.000 TL — Ekim Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.095.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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