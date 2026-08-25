Gölün Altında Onlarca Yıl Kaldı: Sular Çekilince Kasaba Yeniden Ortaya Çıktı

Lake Mead 1935’te dolmaya başladı ve su birkaç yıl içinde St. Thomas’a ulaştı. Kasabanın son sakini Hugh Lord’un 1938’de su evinin kapısına dayandığında kayığına binerek ayrıldığı aktarılıyor. Göl en yüksek seviyesindeyken kasaba yaklaşık 60 fit, yani 18 metre suyun altında kaldı.

St. Thomas tamamen unutulmadı. Gölün seviyesi geçmiş yıllarda geçici olarak düştüğünde eski sakinler ve aileleri 1945, 1963 ve 2012’de bölgede buluşmalar düzenledi. Her çekilme döneminde binaların temelleri, yollar ve kasabanın yerleşim planı yeniden görünür hâle geldi.

Uzun süreli kuraklık ve Lake Mead’deki düşük su seviyesi nedeniyle kalıntılar bugün yürüyerek görülebiliyor. Ziyaretçiler eski yolları takip ederek yapı temellerinin arasından geçebiliyor. Yetkililer, kasabanın tarihî bir alan olduğunu hatırlatarak kalıntıların yerinden alınmaması ve zarar görmemesi gerektiğini belirtiyor.