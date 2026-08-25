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Gölün Altında Onlarca Yıl Kaldı: Sular Çekilince Kasaba Yeniden Ortaya Çıktı

Gölün Altında Onlarca Yıl Kaldı: Sular Çekilince Kasaba Yeniden Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 15:16
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Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı St. Thomas kasabası, Hoover Barajı’nın inşa edilmesinin ardından oluşan Lake Mead’in suları altında kaldı. Kuraklık ve azalan su seviyesi, yaklaşık 18 metre derinde kalan kasabanın sokaklarını ve temellerini yeniden ortaya çıkardı.

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Hoover Barajı kasabanın sonunu getirdi

Hoover Barajı kasabanın sonunu getirdi

Nevada’daki St. Thomas, 1865’te Mormon yerleşimciler tarafından Virgin ve Muddy nehirlerinin yakınında kuruldu. Verimli toprakları sayesinde gelişen kasabanın nüfusu bir dönem yaklaşık 500 kişiye ulaştı; okul, postane, dükkânlar, kilise, garajlar ve gazoz satılan bir salon açıldı.

1928’de Hoover Barajı projesinin onaylanmasıyla kasabanın geleceği değişti. Lake Mead’in oluşturulması için bölgede yaşayanlara taşınmaları gerektiği bildirildi ve mülkler için ödeme yapıldı. Bazı sakinler evlerini parçalayarak malzemeleri beraberinde götürürken kasabanın geri kalanı yükselen suya bırakıldı.

Su seviyesi düşünce sokakları yeniden görünür oldu

Su seviyesi düşünce sokakları yeniden görünür oldu

Lake Mead 1935’te dolmaya başladı ve su birkaç yıl içinde St. Thomas’a ulaştı. Kasabanın son sakini Hugh Lord’un 1938’de su evinin kapısına dayandığında kayığına binerek ayrıldığı aktarılıyor. Göl en yüksek seviyesindeyken kasaba yaklaşık 60 fit, yani 18 metre suyun altında kaldı.

St. Thomas tamamen unutulmadı. Gölün seviyesi geçmiş yıllarda geçici olarak düştüğünde eski sakinler ve aileleri 1945, 1963 ve 2012’de bölgede buluşmalar düzenledi. Her çekilme döneminde binaların temelleri, yollar ve kasabanın yerleşim planı yeniden görünür hâle geldi.

Uzun süreli kuraklık ve Lake Mead’deki düşük su seviyesi nedeniyle kalıntılar bugün yürüyerek görülebiliyor. Ziyaretçiler eski yolları takip ederek yapı temellerinin arasından geçebiliyor. Yetkililer, kasabanın tarihî bir alan olduğunu hatırlatarak kalıntıların yerinden alınmaması ve zarar görmemesi gerektiğini belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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