article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1,4 Tonluk El Yapımı Kitabın Tek Sayfasını Çevirmek İçin 6 Kişi Gerekiyor!

1,4 Tonluk El Yapımı Kitabın Tek Sayfasını Çevirmek İçin 6 Kişi Gerekiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 22:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Macaristan’ın yaklaşık 300 nüfuslu Szinpetri köyü, 1,4 ton ağırlığındaki dev bir kitaba ev sahipliği yapıyor. Geleneksel ciltleme yöntemleriyle hazırlanan eserin kapağında 13 ineğin derisi kullanıldı; tek sayfasını zarar vermeden çevirebilmek için altı kişinin birlikte çalışması gerekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleneksel ciltleme yöntemlerini dev ölçülere taşıdılar

Geleneksel ciltleme yöntemlerini dev ölçülere taşıdılar

Dev kitap, Macar cilt ustası Béla Varga ile oğlu Gábor Varga tarafından hazırlandı. Baba ve oğul, projeyi yalnızca büyük kağıtların bir araya getirilmesi olarak görmedi ve geleneksel kitap yapımında kullanılan teknikleri mümkün olan en büyük ölçülere uyarladı. Kitabın omurgası, kapakları, menteşeleri ve sayfaları ayrı ayrı planlandı. Normal büyüklükteki bir ciltte elle yapılabilen işlemler, tonlarca ağırlığa ulaşan eserde özel ekipmanlar ve mühendislik çözümleri gerektirdi.

'Bizim Kırılgan Doğal Mirasımız' adını taşıyan eser, Szinpetri ve çevresindeki doğal yaşamı konu alıyor. Kitabın sayfalarında bölgenin bitki ve hayvan türleri, mağaraları, doğal oluşumları ve mimari yapıları anlatılıyor. Böylece eser yalnızca boyutlarıyla rekor kırmayı amaçlayan bir gösteri nesnesi olarak kalmıyor; Kuzey Macaristan’ın doğal ve kültürel zenginliklerini belgeleyen büyük ölçekli bir kaynak görevi de görüyor. Sayfalardaki görüntüler, kitabın büyüklüğüne uygun biçimde son derece yüksek çözünürlükte hazırlandı.

Üretimde kullanılan malzemeler farklı ülkelerden getirildi. Kitabın kalın ahşap kapak levhaları İsveç’ten temin edilirken dış kaplaması için 13 Arjantin ineğinin derisi kullanıldı. Dev sayfalara uygun kağıt Avusturya’daki bir fabrikada üretildi ve içerik, normal kitap baskı makinelerine sığmadığı için bina cephelerindeki reklamları basmakta kullanılan endüstriyel yazıcılarla hazırlandı.

Her sayfa altı kişi ve özel düzenekle çevriliyor

Her sayfa altı kişi ve özel düzenekle çevriliyor

Tamamlanan kitap 4,18 metre uzunluğa, 3,77 metre genişliğe ve 1.420 kilogram ağırlığa ulaştı. Eserin içerisinde toplam 346 sayfa bulunuyor. Dev boyutlarına rağmen sayfalar sıradan bir kitapta olduğu gibi omurgaya bağlandı ancak ağırlığı taşıyabilmek için beş büyük menteşe ve özel vidalar kullanıldı. Kitabın tamamlanmasının ardından sergileneceği eski su değirmenine taşınması ve yerine yerleştirilmesi için endüstriyel vinçten yardım alındı.

Sayfalardan birini tek kişinin kaldırması veya çevirmesi mümkün değil. Büyük kâğıt tabakası kendi ağırlığı altında katlanabileceği ya da yırtılabileceği için altı kişinin aynı anda ve uyumlu biçimde hareket etmesi gerekiyor. Sayfa çevrilirken özel mekanik düzenekten de yararlanılıyor ve kağıdın her noktası kontrollü şekilde destekleniyor. Ziyaretçilere yapılan gösterilerde altı kişi sayfanın farklı bölümlerini tutarak yavaşça kaldırıyor, ardından karşı tarafa zarar vermeden indiriyor.

Kitap tamamlandığında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük kitabı olarak kayda geçirildi. Rekor başvurusu sırasında eserin aynı tekniklerle hazırlanmış 11,4 kilogramlık küçük bir kopyasının da yapılması istendi. Szinpetri’deki kitap daha sonra başka bir dev eser tarafından ölçü bakımından geçilse de geleneksel yöntemlerle hazırlanmış dünyanın en büyük el yapımı kitabı olarak anılmayı sürdürüyor. Eser, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı küçük köydeki eski su değirmeninde sergileniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın