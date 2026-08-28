1,4 Tonluk El Yapımı Kitabın Tek Sayfasını Çevirmek İçin 6 Kişi Gerekiyor!

Dev kitap, Macar cilt ustası Béla Varga ile oğlu Gábor Varga tarafından hazırlandı. Baba ve oğul, projeyi yalnızca büyük kağıtların bir araya getirilmesi olarak görmedi ve geleneksel kitap yapımında kullanılan teknikleri mümkün olan en büyük ölçülere uyarladı. Kitabın omurgası, kapakları, menteşeleri ve sayfaları ayrı ayrı planlandı. Normal büyüklükteki bir ciltte elle yapılabilen işlemler, tonlarca ağırlığa ulaşan eserde özel ekipmanlar ve mühendislik çözümleri gerektirdi.

'Bizim Kırılgan Doğal Mirasımız' adını taşıyan eser, Szinpetri ve çevresindeki doğal yaşamı konu alıyor. Kitabın sayfalarında bölgenin bitki ve hayvan türleri, mağaraları, doğal oluşumları ve mimari yapıları anlatılıyor. Böylece eser yalnızca boyutlarıyla rekor kırmayı amaçlayan bir gösteri nesnesi olarak kalmıyor; Kuzey Macaristan’ın doğal ve kültürel zenginliklerini belgeleyen büyük ölçekli bir kaynak görevi de görüyor. Sayfalardaki görüntüler, kitabın büyüklüğüne uygun biçimde son derece yüksek çözünürlükte hazırlandı.

Üretimde kullanılan malzemeler farklı ülkelerden getirildi. Kitabın kalın ahşap kapak levhaları İsveç’ten temin edilirken dış kaplaması için 13 Arjantin ineğinin derisi kullanıldı. Dev sayfalara uygun kağıt Avusturya’daki bir fabrikada üretildi ve içerik, normal kitap baskı makinelerine sığmadığı için bina cephelerindeki reklamları basmakta kullanılan endüstriyel yazıcılarla hazırlandı.