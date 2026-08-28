1,4 Tonluk El Yapımı Kitabın Tek Sayfasını Çevirmek İçin 6 Kişi Gerekiyor!
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Macaristan’ın yaklaşık 300 nüfuslu Szinpetri köyü, 1,4 ton ağırlığındaki dev bir kitaba ev sahipliği yapıyor. Geleneksel ciltleme yöntemleriyle hazırlanan eserin kapağında 13 ineğin derisi kullanıldı; tek sayfasını zarar vermeden çevirebilmek için altı kişinin birlikte çalışması gerekiyor.
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Geleneksel ciltleme yöntemlerini dev ölçülere taşıdılar
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Her sayfa altı kişi ve özel düzenekle çevriliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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