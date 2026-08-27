Barınacak Yer Bulamayınca Akşamları Kayaları Oyarak Ev Yaptılar

Yaklaşık 30 metrekarelik konutlarda yaşam alanı, yatak bölümü, çocuk odası ve erzak deposu gibi ayrı bölümler bulunuyordu. İçerisi temel mobilyalarla döşeniyor, aydınlatma için hayvansal yağ kullanılan lambalar yakılıyordu. Tuvaletler ise evlerin dışında yer alıyordu.

Gözenekli kum taşı yağmur suyunu yüzeyinde tutarak suyun doğrudan içeri akmasını engelliyor, ısınan havayı depolayarak soğuk günlerde iç mekânın daha sıcak kalmasına yardım ediyordu. Güney yönüne bakan girişlerden gün ışığı alınırken mutfak bacaları, yemek pişirirken oluşan sıcaklığı içeride daha uzun tutacak şekilde farklı noktalara yerleştiriliyordu.

Son kaya evi sakini 1910 yılında hayatını kaybetti. Kullanım hakları çocuklara devredilmediği için evler belediyenin mülkiyetine geçti ve uzun süre depo olarak kullanıldı. On evden beşi korunarak ziyaretçilere açıldı; yerel dernek, bitki köklerinin kayalara zarar vermesini önlemek için çevrenin bakımını sürdürüyor.