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Barınacak Yer Bulamayınca Akşamları Kayaları Oyarak Ev Yaptılar

Barınacak Yer Bulamayınca Akşamları Kayaları Oyarak Ev Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:01
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Almanya’daki Langenstein köyüne çalışmak için gelen tarım işçileri, 19’uncu yüzyıldaki konut sıkıntısı nedeniyle barınacak yer bulamadı. Aileler gündüz tarlalarda çalışırken akşamları kum taşı kayalıklarını kazdı ve odaları, pencereleri ve bacaları bulunan evler oluşturdu.

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Gündüz tarlada çalışıp akşam evlerini kazdılar

Gündüz tarlada çalışıp akşam evlerini kazdılar

Langenstein’daki kaya evlerinin yapımına 1855 yılında başlandı. Bölgede tarım arazilerini genişleten Rimpau ailesinin uzun süre çalışacak işçilere ihtiyacı vardı ancak köyde yeni gelen ailelerin yaşayabileceği yeterli konut bulunmuyordu.

Yerel yönetim, yumuşak kum taşı yamacında on ayrı alan belirleyerek bunları işçi aileleri arasında kurayla dağıttı. Aileler gündüzleri tarlada çalıştıktan sonra akşam saatlerinde kazma ve keskilerle kendi yaşam alanlarını oymaya başladı. Bir evin tamamlanması ortalama bir buçuk yıl sürüyordu.

Çalışmaların ilk döneminde aileler, henüz tamamlanmayan mağaraların girişine kurdukları geçici çatıların altında uyuyordu. Ödedikleri sınırlı ücret karşılığında tamamladıkları evlerde yaşamları boyunca oturma hakkı elde ediyorlardı.

Kaya evlerinde ayrı odalar ve baca bulunuyordu

Kaya evlerinde ayrı odalar ve baca bulunuyordu

Yaklaşık 30 metrekarelik konutlarda yaşam alanı, yatak bölümü, çocuk odası ve erzak deposu gibi ayrı bölümler bulunuyordu. İçerisi temel mobilyalarla döşeniyor, aydınlatma için hayvansal yağ kullanılan lambalar yakılıyordu. Tuvaletler ise evlerin dışında yer alıyordu.

Gözenekli kum taşı yağmur suyunu yüzeyinde tutarak suyun doğrudan içeri akmasını engelliyor, ısınan havayı depolayarak soğuk günlerde iç mekânın daha sıcak kalmasına yardım ediyordu. Güney yönüne bakan girişlerden gün ışığı alınırken mutfak bacaları, yemek pişirirken oluşan sıcaklığı içeride daha uzun tutacak şekilde farklı noktalara yerleştiriliyordu.

Son kaya evi sakini 1910 yılında hayatını kaybetti. Kullanım hakları çocuklara devredilmediği için evler belediyenin mülkiyetine geçti ve uzun süre depo olarak kullanıldı. On evden beşi korunarak ziyaretçilere açıldı; yerel dernek, bitki köklerinin kayalara zarar vermesini önlemek için çevrenin bakımını sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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