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En Ufak Şeye Bile Alınabilen 3 Burç

En Ufak Şeye Bile Alınabilen 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 14:51
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Bazı insanlar vardır, en ufak aksilikte bile sinirleri tepesine çıkar. Trafikte birkaç dakika beklemek, mesajına geç cevap verilmesi ya da planların son anda değişmesi onlar için günün krizine dönüşebilir. Astrolojik yorumlara göre ise bazı burçlar, küçük meseleleri büyütmeye ve çabuk parlamaya diğerlerinden daha yatkın. İşte en ufak şeye bile alınabilen ve kolayca gerilebilen 3 burç...

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burçları sabırlı ve sakin görünümleriyle bilinse de konu kendi düzenlerinin bozulmasına geldiğinde işler biraz değişebilir. Sabit fikirli yapıları nedeniyle alıştıkları düzenin dışında gelişen olaylara kolayca tepki gösterebilirler.

Trafikte gereksiz yere beklemek, planların son anda değiştirilmesi, yemeğin istedikleri gibi pişmemesi ya da birinin durduk yere düzenlerini bozması Boğaların canını sıkabilir. Üstelik mesele yalnızca o an yaşanan olayla da sınırlı kalmayabilir. Sinirlendiklerinde bunu uzun süre unutmayabilir, sakinleşmeleri beklenenden çok daha uzun sürebilir.

Kısacası Boğa'nın sabrını zorlamak istiyorsanız çok büyük bir şey yapmanıza gerek yok. Küçük bir düzen değişikliği bile yeterli olabilir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başakların kolay gerilmesinin arkasında ise çoğunlukla fazla düşünme ve her ihtimali hesaplama eğilimleri olduğu söylenir. En küçük ayrıntıyı bile fark eden Başaklar, bazen henüz gerçekleşmemiş sorunlar için bile endişelenmeye başlayabilir.

Örneğin vücudunda daha önce fark etmediği küçük bir değişiklik gördüğünde en kötü ihtimali düşünmeye başlayabilir. Market alışverişinde fiyatların biraz yükseldiğini gördüğünde ekonomik gidişatla ilgili uzun uzun kaygılanabilir. Hava durumundaki küçük bir değişiklik bile kafasında bambaşka senaryolar oluşturabilir.

Üstelik ona 'Bunu fazla büyütüyorsun' demek çoğu zaman işleri daha da kötüleştirebilir. Çünkü Başak, zaten kafasında onlarca ihtimali değerlendirmiştir. Siz daha cümlenizi bitirmeden 17 farklı felaket senaryosunu sıralamış olabilir.

Akrep Burcu

Duygularını yoğun yaşayan Akrepler, kızdıkları zaman bunu belli etmekten pek çekinmeyebilir. Astrolojik yorumlarda Mars'ın etkisiyle mücadeleci ve sert bir karakterle ilişkilendirilen Akrepler, kendilerini rahatsız eden durumları kolay kolay görmezden gelmeyebilir.

Mesajına neden geç cevap verildiği, birinin verdiği sözü tutmaması, yalan söylenmesi, düşüncesizce davranılması veya başkasının yaptığı bir haksızlık Akrep için tahmin edilenden çok daha büyük bir mesele haline gelebilir.

Üstelik Akrepler için sorun yalnızca yapılan hareket değildir. O hareketin arkasındaki niyet de önemlidir. Bu nedenle 'Yanlışlıkla oldu' açıklaması her zaman beklenen etkiyi yaratmayabilir.

Sonuç olarak Akrep'in gözünde küçük görünen bir olay bile güven, saygı veya sadakat meselesine dönüşebilir. Siz olayın çoktan kapandığını düşünürken Akrep'in zihninde konu hâlâ bütün detaylarıyla değerlendiriliyor olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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