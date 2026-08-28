Türkiye'de Saç Ektirdiği İddia Edilen Ünlü Futbolcunun Bulaşık Telinden Hallice Saçları Goygoy Malzemesi Oldu

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Türkiye'nin saç ekimi konusunda adeta bir merkeze dönüştüğünü artık bilmeyen yok. Saç ektirmek için ülkemize gelenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. İddialara göre Hırvat futbolcu Antonio Kacunko da saç ekimi için Türkiye'yi tercih eden isimlerden biri oldu. Ancak futbolcunun işlem sonrası görüntüsü, saç ekiminden çok ortaya çıkan kabarıklıkla konuşuldu. Kacunko'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Sizler de takdir edersiniz ki ülkemiz, turistler için büyük bir saç ekim merkezine dönüştü desek abartmayız.
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Gelen yorumlara beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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