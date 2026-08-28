Türkiye'de Saç Ektirdiği İddia Edilen Ünlü Futbolcunun Bulaşık Telinden Hallice Saçları Goygoy Malzemesi Oldu

Türkiye'nin saç ekimi konusunda adeta bir merkeze dönüştüğünü artık bilmeyen yok. Saç ektirmek için ülkemize gelenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. İddialara göre Hırvat futbolcu Antonio Kacunko da saç ekimi için Türkiye'yi tercih eden isimlerden biri oldu. Ancak futbolcunun işlem sonrası görüntüsü, saç ekiminden çok ortaya çıkan kabarıklıkla konuşuldu. Kacunko'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.