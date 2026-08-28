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Türkiye'de Saç Ektirdiği İddia Edilen Ünlü Futbolcunun Bulaşık Telinden Hallice Saçları Goygoy Malzemesi Oldu

Türkiye'de Saç Ektirdiği İddia Edilen Ünlü Futbolcunun Bulaşık Telinden Hallice Saçları Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 14:24

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Türkiye'nin saç ekimi konusunda adeta bir merkeze dönüştüğünü artık bilmeyen yok. Saç ektirmek için ülkemize gelenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. İddialara göre Hırvat futbolcu Antonio Kacunko da saç ekimi için Türkiye'yi tercih eden isimlerden biri oldu. Ancak futbolcunun işlem sonrası görüntüsü, saç ekiminden çok ortaya çıkan kabarıklıkla konuşuldu. Kacunko'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Sizler de takdir edersiniz ki ülkemiz, turistler için büyük bir saç ekim merkezine dönüştü desek abartmayız.

Sizler de takdir edersiniz ki ülkemiz, turistler için büyük bir saç ekim merkezine dönüştü desek abartmayız.

E haliyle ünlü isimler bile Türkiye'ye saç ektirmeye geliyor. İddialara göre Hırvat futbolcu Antonio Kacunko da bu durumda nasibini aldı. Ünlü futbolcu, bazı haber kaynaklarına göre Türkiye'de saç ektirdi, kabarıklığıyla da gündem oldu.

Gelen yorumlara beraber bakalım...

Gelen yorumlara beraber bakalım...
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"Karşılama paspası gibi duruyor"

"Karşılama paspası gibi duruyor"
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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