Güneş Altında Beyaz Pamuktan Bile Serin Tutan Mor Kumaş Geliştirildi

Beyaz giysiler güneş ışığını daha fazla yansıttıkları için sıcak havalarda genellikle daha serin bir seçenek olarak görülüyor. Koyu renkli kumaşlar ise güneşten gelen enerjinin daha büyük bölümünü emerek daha fazla ısınabiliyor.

Ancak bilim insanları şimdi bu denklemi değiştirebilecek yeni bir kumaş geliştirdi. Mor renkteki özel tekstil, renginden ödün vermeden güneş ışığının büyük bölümünü geri yansıtıyor ve geleneksel beyaz pamuktan daha düşük sıcaklıklarda kalabiliyor.