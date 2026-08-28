Güneş Altında Beyaz Pamuktan Bile Serin Tutan Mor Kumaş Geliştirildi
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Kaynak: https://www.indyturk.com/node/781636/...
Yaz aylarında serin kalmak için çoğu kişinin ilk tercihi beyaz kıyafetler oluyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir mor kumaş, bu alışkanlığı değiştirebilir. Güneş ışığının büyük bölümünü yansıtan kumaş, testlerde beyaz pamuktan daha serin kalmayı başardı.
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Yaz aylarında kıyafet seçimi yalnızca renk ve görünüm açısından değil, vücut sıcaklığının korunması açısından da önem taşıyor.
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Mor bir kumaşın serin kalması, göründüğünden daha zor bir mühendislik problemi.
Hakemli bilimsel dergi Small'da yayımlanan araştırmaya göre yeni kumaş, üzerine gelen güneş ışığının yaklaşık yüzde 87,6'sını yansıtıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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