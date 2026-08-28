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Güneş Altında Beyaz Pamuktan Bile Serin Tutan Mor Kumaş Geliştirildi

Güneş Altında Beyaz Pamuktan Bile Serin Tutan Mor Kumaş Geliştirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 11:28
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Yaz aylarında serin kalmak için çoğu kişinin ilk tercihi beyaz kıyafetler oluyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir mor kumaş, bu alışkanlığı değiştirebilir. Güneş ışığının büyük bölümünü yansıtan kumaş, testlerde beyaz pamuktan daha serin kalmayı başardı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/781636/...
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Yaz aylarında kıyafet seçimi yalnızca renk ve görünüm açısından değil, vücut sıcaklığının korunması açısından da önem taşıyor.

Yaz aylarında kıyafet seçimi yalnızca renk ve görünüm açısından değil, vücut sıcaklığının korunması açısından da önem taşıyor.

Beyaz giysiler güneş ışığını daha fazla yansıttıkları için sıcak havalarda genellikle daha serin bir seçenek olarak görülüyor. Koyu renkli kumaşlar ise güneşten gelen enerjinin daha büyük bölümünü emerek daha fazla ısınabiliyor.

Ancak bilim insanları şimdi bu denklemi değiştirebilecek yeni bir kumaş geliştirdi. Mor renkteki özel tekstil, renginden ödün vermeden güneş ışığının büyük bölümünü geri yansıtıyor ve geleneksel beyaz pamuktan daha düşük sıcaklıklarda kalabiliyor.

Mor bir kumaşın serin kalması, göründüğünden daha zor bir mühendislik problemi.

Mor bir kumaşın serin kalması, göründüğünden daha zor bir mühendislik problemi.

Bir malzemenin mor renkte görünmesi için güneş spektrumundaki yeşil ışığın belirli bir bölümünü emmesi gerekiyor. Bu da kumaşın daha fazla enerji absorbe ederek ısınmasına yol açabiliyor.

Zhengzhou Üniversitesi ve Adelaide Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu sorunu aşmak için farklı malzemeleri bir araya getirdi. Ekip, mor renk veren bir metal-organik kafesi çinko oksit nanopartikülleriyle birleştirerek mikroskobik liflerden oluşan özel bir yapı oluşturdu.

Metal-organik kafesler, metal atomlarının organik moleküller aracılığıyla düzenli bir yapı meydana getirdiği gözenekli malzemeler. Geniş yüzey alanları ve farklı fiziksel özellikleri nedeniyle bu yapılar enerji, çevre ve malzeme bilimi gibi pek çok alanda araştırılıyor.

Araştırmacıların geliştirdiği kombinasyon, kumaşın mor rengini korurken güneş ışığının önemli bir bölümünü geri yansıtmasına yardımcı oldu.

Hakemli bilimsel dergi Small'da yayımlanan araştırmaya göre yeni kumaş, üzerine gelen güneş ışığının yaklaşık yüzde 87,6'sını yansıtıyor.

Hakemli bilimsel dergi Small'da yayımlanan araştırmaya göre yeni kumaş, üzerine gelen güneş ışığının yaklaşık yüzde 87,6'sını yansıtıyor.

Bunun yanında orta kızılötesi radyasyonun yaklaşık yüzde 96,4'ünü dışarıya yayıyor.

Bu özellik önemli çünkü kumaşın ve vücudun arasında biriken ısının çevreye aktarılmasını kolaylaştırıyor. Böylece yalnızca güneş ışığının kumaş tarafından emilmesi azaltılmıyor, vücuttan gelen ısının dışarı atılması da destekleniyor.

Testler sırasında yeni kumaşın performansı ticari kumaşlarla karşılaştırıldı. Doğrudan güneş ışığı altında geliştirilen mor kumaşın, ticari beyaz pamuktan 4,2 derece, geleneksel mor pamuktan ise 6,2 derece daha serin kaldığı belirlendi.

Araştırmacılar kumaşın insan vücudu üzerindeki potansiyel etkisini görmek için simüle edilmiş cilt üzerinde de deney yaptı.

Gündüz dış ortam koşullarını taklit eden testlerde yeni kumaşla kaplanan yüzeyin sıcaklığı, kumaş kullanılmayan simüle edilmiş çıplak cilde kıyasla 8 dereceye kadar daha düşük çıktı.

Karşılaştırma amacıyla kullanılan beyaz pamuk yaklaşık 4,6 derecelik, geleneksel mor pamuk ise yaklaşık 2,8 derecelik bir soğuma sağladı.

Çalışmanın ortak yazarlarından Jun Ma, geçmişte kıyafetlerde estetik görünüm ile serinlik arasında tercih yapmak gerektiğini ancak yeni araştırmanın bu iki özelliğin bir arada bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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