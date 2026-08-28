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35 Yıllık Saltanat Sona Erdi: Norveç Kralı Harald Hayatını Kaybetti

35 Yıllık Saltanat Sona Erdi: Norveç Kralı Harald Hayatını Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 10:28
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Norveç Kralı Harald V, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl boyunca tahtta kalan Harald, halkla kurduğu yakın ilişki ve Norveç monarşisini modernleştiren yaklaşımıyla ülke tarihinin en sevilen krallarından biri olarak anılıyordu. Ölümünün ardından tahta oğlu Veliaht Prens Haakon geçti.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cly...
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Norveç Kralı Harald V, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti.

Norveç Kralı Harald V, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti.

Norveç Kraliyet Sarayı, Harald'ın cuma günü Oslo'daki ulusal hastanede saat 06.35'te hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarayın çatısındaki kraliyet bayrağı da yarıya indirildi.

Harald'ın ölümünden önceki 24 saat içinde kraliyet ailesinin üyeleri hastanede kendisini ziyaret etti. Norveçliler ise sarayın önüne çiçekler bırakarak kralı son kez uğurladı.

35 Yıllık Saltanat Sona Erdi

35 Yıllık Saltanat Sona Erdi

1937 yılında Oslo yakınlarındaki Skaugum Malikanesi'nde dünyaya gelen Harald, Norveç'te 14. yüzyıldan bu yana doğan ilk kraldı. 1991 yılında babası Kral Olav'ın ölümünün ardından tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca Norveç Krallığı'nı yönetti.

Yerine oğlu Veliaht Prens Haakon geçti. Böylece Norveç'te yeni bir dönem başladı.

Harald, saltanatı boyunca monarşiyi daha modern, şeffaf ve halkla iç içe bir yapıya dönüştürmesiyle tanındı. Kraliyet ailesinin mali durumu ve sağlık meseleleri konusunda daha şeffaf davranması, Norveç monarşisini geleneksel yapısından uzaklaştıran adımlar arasında gösterildi.

Halkın 'Büyükbabası' Olarak Görülüyordu

Norveç'teki kraliyet uzmanları Harald'ı genellikle mütevazı, samimi ve halktan biri olarak tanımlıyordu. Hatta kendisine 'Halkın Kralı' ve 'ülkenin büyükbabası' gibi ifadelerle hitap ediliyordu.

Harald'ın özellikle zor dönemlerde halka verdiği mesajlar, Norveçliler üzerindeki etkisini güçlendirdi.

2011 yılında Anders Behring Breivik'in gerçekleştirdiği Oslo ve Utøya saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından halka seslenen Harald, Norveçlileri birbirlerine destek olmaya çağırarak korkunun toplumun hayatını ele geçirmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Kralın günler sonra yaptığı konuşma ise Norveç tarihinin en unutulmaz kraliyet konuşmalarından biri olarak kabul edildi. Harald, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine bir baba, dede, eş ve kral olarak seslenirken konuşmasını gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak tamamladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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