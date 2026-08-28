35 Yıllık Saltanat Sona Erdi: Norveç Kralı Harald Hayatını Kaybetti

1937 yılında Oslo yakınlarındaki Skaugum Malikanesi'nde dünyaya gelen Harald, Norveç'te 14. yüzyıldan bu yana doğan ilk kraldı. 1991 yılında babası Kral Olav'ın ölümünün ardından tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca Norveç Krallığı'nı yönetti.

Yerine oğlu Veliaht Prens Haakon geçti. Böylece Norveç'te yeni bir dönem başladı.

Harald, saltanatı boyunca monarşiyi daha modern, şeffaf ve halkla iç içe bir yapıya dönüştürmesiyle tanındı. Kraliyet ailesinin mali durumu ve sağlık meseleleri konusunda daha şeffaf davranması, Norveç monarşisini geleneksel yapısından uzaklaştıran adımlar arasında gösterildi.

Halkın 'Büyükbabası' Olarak Görülüyordu

Norveç'teki kraliyet uzmanları Harald'ı genellikle mütevazı, samimi ve halktan biri olarak tanımlıyordu. Hatta kendisine 'Halkın Kralı' ve 'ülkenin büyükbabası' gibi ifadelerle hitap ediliyordu.

Harald'ın özellikle zor dönemlerde halka verdiği mesajlar, Norveçliler üzerindeki etkisini güçlendirdi.

2011 yılında Anders Behring Breivik'in gerçekleştirdiği Oslo ve Utøya saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından halka seslenen Harald, Norveçlileri birbirlerine destek olmaya çağırarak korkunun toplumun hayatını ele geçirmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Kralın günler sonra yaptığı konuşma ise Norveç tarihinin en unutulmaz kraliyet konuşmalarından biri olarak kabul edildi. Harald, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine bir baba, dede, eş ve kral olarak seslenirken konuşmasını gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak tamamladı.