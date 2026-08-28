35 Yıllık Saltanat Sona Erdi: Norveç Kralı Harald Hayatını Kaybetti
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cly...
Norveç Kralı Harald V, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl boyunca tahtta kalan Harald, halkla kurduğu yakın ilişki ve Norveç monarşisini modernleştiren yaklaşımıyla ülke tarihinin en sevilen krallarından biri olarak anılıyordu. Ölümünün ardından tahta oğlu Veliaht Prens Haakon geçti.
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Norveç Kralı Harald V, bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığının ardından 89 yaşında hayatını kaybetti.
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35 Yıllık Saltanat Sona Erdi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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