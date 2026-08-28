Çocuğunuzun Öz Güvenini Fark Etmeden Güçlendiren 8 Cümle
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Çocuğun öz güveni yalnızca başarılarıyla değil, ebeveynlerinin ona günlük hayatta söylediği cümlelerle de şekilleniyor. Peki 'aferin' demenin ötesine geçerek çocuğun kendine inanmasını desteklemek için hangi ifadeler kullanılabilir?
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Çocuğun öz güveni yalnızca aldığı ödüller, kazandığı başarılar veya sık sık duyduğu "aferin"lerle şekillenmiyor.
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İşte Çocuğunuzun Öz Güvenini Etkileyecek Cümleler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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