Çocuğunuzun Öz Güvenini Fark Etmeden Güçlendiren 8 Cümle

1. 'Hata yapmak öğrenmenin parçası.'

Çocuklar yaptıkları hataları zaman zaman başarısızlıkla özdeşleştirebiliyor. Bu cümle ise hatayı gelişimin doğal bir parçası olarak görmesine yardımcı olabilir. Carol Dweck'in büyüme zihniyeti araştırmaları da yeteneklerin geliştirilebilir olduğuna inanmanın öğrenme sürecini olumlu etkileyebileceğini gösteriyor.

2. 'Bunu nasıl başardığını gördüm.'

'Çok zekisin' demek yerine çocuğun gösterdiği çabayı fark etmek daha yapıcı olabilir. 'Pes etmeden tekrar denedin' veya 'Bunun üzerinde gerçekten çalıştın' gibi ifadeler, başarının yalnızca doğuştan gelen yeteneklerle ilgili olmadığını gösterir. Dweck ve Claudia Mueller'in 1998 tarihli araştırması da zekâ yerine çabanın övülmesinin çocukların başarısızlık karşısındaki tutumları açısından önemli olduğunu ortaya koymuştu.

3. 'Seni duymak istiyorum.'

Çocuğun gerçekten dinlendiğini hissetmesi, düşüncelerini ve duygularını daha rahat ifade etmesini sağlayabilir. Özellikle bir sorun yaşadığında hemen çözüm sunmak yerine önce onu dinlemek, iletişimi güçlendirebilir.

4. 'Sen karar verebilirsin.'

Yaşına uygun konularda seçim yapmasına izin vermek, çocuğun bağımsızlık duygusunu destekler. Hangi kıyafeti giyeceği veya hangi oyunu oynayacağı gibi küçük kararlar bile kendi tercihlerini yapma konusunda deneyim kazandırabilir.

5. 'Benden farklı düşünmen normal.'

Çocuğun ebeveyninden farklı düşünmesi bir sorun olmak zorunda değil. Fikirlerinin küçümsenmemesi, kendi bakış açısına güvenmesini destekleyebilir. Elbette düşüncelerine alan açmak, her davranışın kabul edilmesi anlamına gelmiyor.

6. 'Zor göründüğünü biliyorum, ama sen deneyebilirsin.'

'Çok kolay, yaparsın' demek yerine karşılaştığı zorluğu kabul etmek daha gerçekçi bir destek sunabilir. Bu cümle, çocuğun yaşadığı güçlüğü küçümsemeden ona güvendiğinizi gösterir.

7. 'Bu hatan değildi, düzeltilebilir.'

'Sen zaten dikkatsizsin' gibi ifadeler, bir davranışın çocuğun kişiliğiyle özdeşleşmesine neden olabilir. Bunun yerine yaşanan soruna odaklanmak ve 'Bunu nasıl düzeltebiliriz?' diye sormak, çocuğun suçluluk yerine çözüm üretmeye yönelmesine yardımcı olabilir.

8. 'Seninle olmaktan mutluyum.'

Çocuğun değeri yalnızca başarılarına bağlanmamalı. 'Seninle vakit geçirmek hoşuma gidiyor' gibi başarıdan bağımsız ifadeler, çocuğa sadece başarılı olduğunda değil, olduğu haliyle de değerli olduğunu hissettirebilir.

Çocuğun öz güveni tek bir cümleyle oluşmuyor. Ancak günlük konuşmalarda kullanılan bu ifadeler, çocuğa hatalarıyla, düşünceleriyle ve zorluklarıyla birlikte kabul edildiğini hissettirebilir.