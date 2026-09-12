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Tam Bir Fiyasko! Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medya Fenomenlerinin Öve Öve Bitiremediği Ürünleri Denedi

Tam Bir Fiyasko! Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medya Fenomenlerinin Öve Öve Bitiremediği Ürünleri Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 21:00

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Sosyal medya artık dev bir alışveriş merkezine dönüştü. Her türlü sosyal mecra reklam alanı haline geldi. Durum böyle olunca, algoritma her gün karşımıza sayısız ürün çıkarıyor. Daha önce hiç görmediğimiz ürünlerin bile büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünebiliyoruz. Çoğu zaman büyük umutlarla satın alınan bu ürünler, maalesef pratiklikten ziyade mutfakta ve evde kocaman bir dağınıklık yaratmaktan öteye gidemiyor.

Sosyal medyadaki tüketim çılgınlığına ve fenomenlerin 'mutlaka almalısınız' diyerek pazarladığı ürünlere meydan okuyan bir TikTok kullanıcısı, bu ürünleri tek tek denedi. İnternette viral olan 13 farklı 'hayat kurtarıcı' ev ve mutfak ürününü tek tek satın alarak teste tabi tutan kullanıcı, ürünlerin reklamlardaki vaatleri ile gerçek hayattaki performansı arasındaki uçurumu dürüstçe paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jalon.kr
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Bir çoğu ürünü görmüyor bile!

Bir çoğu ürünü görmüyor bile!

Sosyal medyada 'Ben aylardır kullanıyorum', 'Her zaman stokluyorum' sözleriyle ürünler tanıtan fenomenlere mutlaka denk gelmişsinizdir. Bir çoğunun o ürünü hiç denemediğini, zaten videodan da görüyoruz. Bazıları ise asla eline geçmeyen ürünlerin tanıtımını yapabiliyor. Elbette gerçekten deneyimlediği ve uzun zaman kullanarak emin olduğu ürünleri tanıtanlar da var. Fakat sosyal medya son dönemde oldukça kaotik. Bu yüzden ciddi paralar harcamadan önce dikkatli olmak, iade şartlarına dikkat etmek ve ürünün kullanıcı yorumlarını detaylı okumak büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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