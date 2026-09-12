Tam Bir Fiyasko! Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medya Fenomenlerinin Öve Öve Bitiremediği Ürünleri Denedi

Sosyal medya artık dev bir alışveriş merkezine dönüştü. Her türlü sosyal mecra reklam alanı haline geldi. Durum böyle olunca, algoritma her gün karşımıza sayısız ürün çıkarıyor. Daha önce hiç görmediğimiz ürünlerin bile büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünebiliyoruz. Çoğu zaman büyük umutlarla satın alınan bu ürünler, maalesef pratiklikten ziyade mutfakta ve evde kocaman bir dağınıklık yaratmaktan öteye gidemiyor.

Sosyal medyadaki tüketim çılgınlığına ve fenomenlerin 'mutlaka almalısınız' diyerek pazarladığı ürünlere meydan okuyan bir TikTok kullanıcısı, bu ürünleri tek tek denedi. İnternette viral olan 13 farklı 'hayat kurtarıcı' ev ve mutfak ürününü tek tek satın alarak teste tabi tutan kullanıcı, ürünlerin reklamlardaki vaatleri ile gerçek hayattaki performansı arasındaki uçurumu dürüstçe paylaştı.