Hayatında İlk Defa Obez Ambulansı Gören Vatandaşın Şaşkınlığı Gündem Oldu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trafikte karşısına çıkan araç, bir vatandaşı hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığına sürükledi. Obez hastaların güvenle taşınabilmesi için özel olarak donatılan obez ambulansını ilk kez gören vatandaş, o anki tepkisini kameraya alıp sosyal medyada paylaştı. Genişletilmiş sedyesi ve güçlendirilmiş donanımıyla standart ambulanslardan ayrılan bu araçlar, çoğumuzun günlük hayatta pek denk gelmediği türden. Vatandaşın şaşkınlığını saklamadığı kısa video, kısa sürede dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın