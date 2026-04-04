İzlerken Bile Gerildik: Bir Ambulans Şoförü Eğitim Parkurunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2026 - 19:51

Acil durum araçlarına yol vermek sadece bir trafik kuralı değil, doğrudan bir insanın yaşama tutunmasına yardım etmektir. Fakat bazen insanlar oldukça sorumsuz davranabiliyor ya da bazen panikten ne yapacağını bilemeyebiliyor. Böyle durumlarda acil durum araçlarının şoförlerine ciddi sorumluluk düşüyor. 

'omrkl_112' isimli ambulans şoförü eğitim parkurundan bir görüntü paylaştı. O görüntüler mesleğin ne kadar büyük bir dikkat gerektirdiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@omrkl_112/vid...
Peki ambulans şoförü olmak için neler gerekiyor?

1. Eğitim ve Ehliyet

  • Ehliyet: En az 3 yıllık B sınıfı ehliyet.

  • Mezuniyet: Tercihen Paramedik veya ATT mezunu olmak (KPSS ile atanmak için). Dışarıdan alımlarda en az lise mezuniyeti yeterlidir.

2. Gerekli Belgeler

  • SRC 2 Belgesi: Ticari araç kullanım belgesi.

  • Psikoteknik Raporu: Sürücü yetenek testi.

  • ASTE Sertifikası: Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (Videodaki parkur eğitimi bu sertifika içindir).

3. Diğer Şartlar

  • Vardiyalı ve stresli çalışma temposuna uygunluk.

  • Adli sicil kaydının temiz olması.

  • Görme ve işitme engelinin bulunmadığına dair sağlık raporu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
