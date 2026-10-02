Bu Akşam Ekrana Dönüyor: Taşacak Bu Deniz'in Sevilen Çifti Eleni ve Oruç'tan Yeni Sezonun İlk Karesi Geldi!
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu bu akşam başlarken izleyiciyi biraz olsun yumuşatacak bir kare paylaşıldı. Dizinin sevilen çifti Eleni ve Oruç'u canlandıran Ava Yaman ile Burak Yörük, başları birbirine yaslanmış, gülümseyerek poz verdi. Finalden sonra herkesin aklında tek bir soru var: Oruç'un başına ne geldi?
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Eleni ve Oruç, Taşacak Bu Deniz'in sevilen çifti olarak ilk sezonda izleyicinin gönlüne yerleşti.
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu bu akşam başlıyor, hikaye finalin bıraktığı yerden devam ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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