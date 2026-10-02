Bu Akşam Ekrana Dönüyor: Taşacak Bu Deniz'in Sevilen Çifti Eleni ve Oruç'tan Yeni Sezonun İlk Karesi Geldi!

Finalde Timur Volkov'un kurduğu tuzak, Adil'i Esme ile Eleni arasında imkânsız bir seçimle baş başa bırakmıştı. İlk sezon 31 bölümde tamamlandığı için yeni sezonun açılışı 32. bölüm olarak ekrana gelecek. Bölüm, Adil, Esme, Eleni ve Fadime'nin bu planın ardından verdiği hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.

Yeni sezon fragmanında Oruç'un sulara gömüldüğü kareler de yer aldı; yani Burak Yörük'ün karakteri hâlâ tehlikede görünüyor. Dizinin çekimleri 11 Eylül'de başlamıştı. Kadroya katılan Ayla Baki (Emriye Varoğlu), Buse Sinem İren (Huriye Varoğlu) ve Ali Önsöz (Cengiz Volkov) da bu sezonun yeni yüzleri.

Eleni ile Oruç'un gülümseyen karesi, fragmanın gerilimiyle tuhaf bir tezat oluşturuyor. Asıl cevap bu akşam ekranda.