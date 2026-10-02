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Bu Akşam Ekrana Dönüyor: Taşacak Bu Deniz'in Sevilen Çifti Eleni ve Oruç'tan Yeni Sezonun İlk Karesi Geldi!

Bu Akşam Ekrana Dönüyor: Taşacak Bu Deniz'in Sevilen Çifti Eleni ve Oruç'tan Yeni Sezonun İlk Karesi Geldi!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 15:17
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu bu akşam başlarken izleyiciyi biraz olsun yumuşatacak bir kare paylaşıldı. Dizinin sevilen çifti Eleni ve Oruç'u canlandıran Ava Yaman ile Burak Yörük, başları birbirine yaslanmış, gülümseyerek poz verdi. Finalden sonra herkesin aklında tek bir soru var: Oruç'un başına ne geldi?

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Eleni ve Oruç, Taşacak Bu Deniz'in sevilen çifti olarak ilk sezonda izleyicinin gönlüne yerleşti.

Eleni ve Oruç, Taşacak Bu Deniz'in sevilen çifti olarak ilk sezonda izleyicinin gönlüne yerleşti.

Karadeniz'in sert havasında geçen Taşacak Bu Deniz, kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin hikayesini anlatıyor. 31 bölüm süren ilk sezon 5 Haziran'da kapanmış, dizi seyircisi yaz boyunca tekrarlarla idare etmişti. Eleni'yi Ava Yaman, Oruç'u ise 4N1K İlk Aşk'taki Barış Ozansoy rolüyle tanınan Burak Yörük canlandırıyor. Altı yaşında televizyon yapımlarında rol almaya başlayan Yörük'ün ekranda yanında duran Yaman ise oyunculuğa Bir Derdim Var dizisiyle adım atmıştı. İkili arasındaki yaş farkı da aramalarda sık geçen konulardan biri. İstanbul doğumlu Ava Yaman 2006, Burak Yörük ise 1995 doğumlu. Ekrandaki uyumları ise yaş farkını gölgede bırakıyor. İkilinin hikayesi dizinin en çok merak edilen damarlarından biri. Oruç'un finaldeki akıbeti de arama motorlarında 'Oruç öldü mü?' sorusuyla sık sık aranıyor.

Merakla beklenen yeni sezon öncesi Eleni ve Oruç'tan gelen partner fotoğrafı izleyicilerin içini bir miktar rahatlattı.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu bu akşam başlıyor, hikaye finalin bıraktığı yerden devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu bu akşam başlıyor, hikaye finalin bıraktığı yerden devam ediyor.

Finalde Timur Volkov'un kurduğu tuzak, Adil'i Esme ile Eleni arasında imkânsız bir seçimle baş başa bırakmıştı. İlk sezon 31 bölümde tamamlandığı için yeni sezonun açılışı 32. bölüm olarak ekrana gelecek. Bölüm, Adil, Esme, Eleni ve Fadime'nin bu planın ardından verdiği hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.

Yeni sezon fragmanında Oruç'un sulara gömüldüğü kareler de yer aldı; yani Burak Yörük'ün karakteri hâlâ tehlikede görünüyor. Dizinin çekimleri 11 Eylül'de başlamıştı. Kadroya katılan Ayla Baki (Emriye Varoğlu), Buse Sinem İren (Huriye Varoğlu) ve Ali Önsöz (Cengiz Volkov) da bu sezonun yeni yüzleri.

Eleni ile Oruç'un gülümseyen karesi, fragmanın gerilimiyle tuhaf bir tezat oluşturuyor. Asıl cevap bu akşam ekranda.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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