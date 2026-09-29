Taşacak Bu Deniz Daha Başlamadan Ortalık Karıştı! Yeni Fragmanda Emriye Hala Dağı Havaya Uçurdu

İlk sezon, Timur Volkov'un Adil'i imkânsız bir seçimle baş başa bırakmasıyla sona ermişti. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil, sevdiklerinden hangisini kurtaracağına karar vermek zorunda kalmıştı.

Geçen hafta yayınlanan ilk fragman da tam bu noktadan açılmıştı. Elleri ve ağızları bağlanan Esme ile Eleni'nin arasında kalan Adil'in çaresizliği seyircilerin gözünden kaçmamıştı. Aynı fragmanda Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç'un boğulma anı da karakterin akıbetini merak konusu yapmıştı.

İkinci fragman ise bu mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'yi ve Eleni'yi kurtarmak için çırpınan Adil'in zamanla yarışı, yeni sezonun nefes kesen bir açılışla başlayacağının işareti oldu.

Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala'nın dağı patlatması ise ilk sezonun finalinden bu yana yarım kalan hikâyeye bambaşka bir yön vereceğe benziyor.