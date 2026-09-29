Taşacak Bu Deniz Daha Başlamadan Ortalık Karıştı! Yeni Fragmanda Emriye Hala Dağı Havaya Uçurdu
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2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana dönecek Taşacak Bu Deniz'den ikinci fragman geldi. Heyecan dozunun yüksek olduğu fragmanda Adil'in Eleni ve Esme'yi kurtarma mücadelesi sürüyor. Ancak asıl şaşırtan, Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala'nın dağı patlattığı sahne oldu.
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Yeni fragmanda Adil, Esme ile Eleni'yi kurtarmak için zamanla yarışıyor.
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Fragmanın en çok konuşulan anı, Adil'in halası ve süt annesi Emriye'nin dağı patlattığı sahne oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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