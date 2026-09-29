article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Daha Başlamadan Ortalık Karıştı! Yeni Fragmanda Emriye Hala Dağı Havaya Uçurdu

Taşacak Bu Deniz Daha Başlamadan Ortalık Karıştı! Yeni Fragmanda Emriye Hala Dağı Havaya Uçurdu

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 19:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana dönecek Taşacak Bu Deniz'den ikinci fragman geldi. Heyecan dozunun yüksek olduğu fragmanda Adil'in Eleni ve Esme'yi kurtarma mücadelesi sürüyor. Ancak asıl şaşırtan, Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala'nın dağı patlattığı sahne oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni fragmanda Adil, Esme ile Eleni'yi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Yeni fragmanda Adil, Esme ile Eleni'yi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

İlk sezon, Timur Volkov'un Adil'i imkânsız bir seçimle baş başa bırakmasıyla sona ermişti. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil, sevdiklerinden hangisini kurtaracağına karar vermek zorunda kalmıştı.

Geçen hafta yayınlanan ilk fragman da tam bu noktadan açılmıştı. Elleri ve ağızları bağlanan Esme ile Eleni'nin arasında kalan Adil'in çaresizliği seyircilerin gözünden kaçmamıştı. Aynı fragmanda Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç'un boğulma anı da karakterin akıbetini merak konusu yapmıştı.

İkinci fragman ise bu mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'yi ve Eleni'yi kurtarmak için çırpınan Adil'in zamanla yarışı, yeni sezonun nefes kesen bir açılışla başlayacağının işareti oldu.

Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala'nın dağı patlatması ise ilk sezonun finalinden bu yana yarım kalan hikâyeye bambaşka bir yön vereceğe benziyor.

İlk fragmanda neler vardı?

Fragmanın en çok konuşulan anı, Adil'in halası ve süt annesi Emriye'nin dağı patlattığı sahne oldu.

Fragmanın en çok konuşulan anı, Adil'in halası ve süt annesi Emriye'nin dağı patlattığı sahne oldu.

Yeni sezonla kadroya katılan Emriye Hala'nın dağı patlattığı sahne kısa sürede dikkat çekti.

Emriye, Adil'in halası ve süt annesi. Yıllar önce Koçari'den ayrılıp yaylaya yerleşen, sözüne karşı gelinmesi kolay olmayan bir Karadeniz kadını olarak tanıtılmıştı. Üstelik Adil'in Esme'yle evliliğine de karşı çıkıyordu.

Peki Emriye Hala bu patlamayla Adil'e mi yardım ediyor, yoksa kendi hesabını mı görüyor? Fragman bu sorunun cevabını vermiyor. Ancak Koçari ailesinde dengeleri değiştirmesi beklenen karakterin sert bir giriş yapacağı şimdiden belli oldu.

Öte yandan yeni sezonda Ali Önsöz'ün canlandırdığı Cengiz Volkov da Şerif'in yanında yer alarak Esme ile Adil'e karşı yeni bir cephe açacak.

Kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan Trabzon yapımı dizi, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Adil'in kimi kurtaracağı sorusunun cevabı da ilk bölümde aranacak.

İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon 2. fragmanı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın