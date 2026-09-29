article/comments
article/share
Haberler
TV
Kayıp Elif Merve Dosyasında Canlı Yayında Şok İtiraf: "Elleri Kanlı, Üstleri Çamur İçinde Eve Geldiler"

Kayıp Elif Merve Dosyasında Canlı Yayında Şok İtiraf: "Elleri Kanlı, Üstleri Çamur İçinde Eve Geldiler"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 20:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2021'den beri aranan Elif Merve Yılmaz dosyasında canlı yayında yeni bir ses yükseldi. Mikail'in babası Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın anlattıkları stüdyoda herkesi şoke etti. Elif Merve Yılmaz olayı ne oldu sorusunun cevabı hâlâ yok, ama ortaya atılan iddialar dosyayı yeniden alevlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de Mamak'taki evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de Mamak'taki evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Elif Merve Yılmaz, kaybolduğunda henüz 16 yaşındaydı. Evden çıktı, ardından ne ailesine ne de sevdiklerine ulaştı. Aradan geçen yıllara rağmen genç kızın akıbeti aydınlatılabilmiş değil. Aile umudunu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşıdı ve dosya programda haftalardır didik didik ediliyor.

Stüdyoya gelen tanıklar, Elif'in çevresindeki bazı kişilerin genç kızları para karşılığı 'konumculuk' adı verilen düzene sürüklediğini öne sürmüştü. Elif'i erkeklerin evine götürdüğü bilinen Taksici Ersin de canlı yayına katıldı. Ancak kızın oraya ne için gittiğini bilmediğini söyleyip iddiaların hepsini reddedince izleyicinin tepkisini topladı.

Tuğba, Mikail ile Ceyda'nın elleri kanlı ve üstleri çamur içinde eve geldiğini iddia etti.

Tuğba, Mikail ile Ceyda'nın elleri kanlı ve üstleri çamur içinde eve geldiğini iddia etti.

Müge Anlı, Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın açıklamasını canlı yayında kendisi okudu. Tuğba'nın anlattığına göre kardeşi Mikail ile sevgilisi Ceyda, 2021'de eve geldiklerinde saçları dağınık, kıyafetleri çamurlu, elleri kanlıydı. Babası Hacı İpek oğluna ne olduğunu sorunca Mikail'in cevabı tek cümle oldu: 'Karıştırma.'

İşin içinde bir de araç var. Tuğba, Mikail'in kullandığı otomobilin tamponunun düştüğünü, babasının bagajda kazma ve kürek gördüğünü ve aracı sonradan temizlettiğini öne sürdü. Elif Merve'nin kaybolduğunu öğrenen Hacı İpek'in ellerini dizlerine vurup 'Demek o olay buymuş' dediği de Tuğba'nın anlatımı arasında.

Programda daha önce konuşan bazı tanıklar da genç kızın öldürülüp gömüldüğünü iddia etmişti. Bir polis ifadesinde ise olay döneminde bir aracın arkasında kazma ve kürek görüldüğü öne sürülmüştü. Hacı İpek ise daha önce canlı yayında iddiaları reddetmiş, olaydan haberi olmadığını savunmuştu. Tuğba'nın anlattıkları resmen doğrulanmış değil ve Elif Merve'nin akıbeti hâlâ belirsiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın