Kayıp Elif Merve Dosyasında Canlı Yayında Şok İtiraf: "Elleri Kanlı, Üstleri Çamur İçinde Eve Geldiler"
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2021'den beri aranan Elif Merve Yılmaz dosyasında canlı yayında yeni bir ses yükseldi. Mikail'in babası Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın anlattıkları stüdyoda herkesi şoke etti. Elif Merve Yılmaz olayı ne oldu sorusunun cevabı hâlâ yok, ama ortaya atılan iddialar dosyayı yeniden alevlendirdi.
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Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de Mamak'taki evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı.
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Tuğba, Mikail ile Ceyda'nın elleri kanlı ve üstleri çamur içinde eve geldiğini iddia etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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