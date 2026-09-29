Kayıp Elif Merve Dosyasında Canlı Yayında Şok İtiraf: "Elleri Kanlı, Üstleri Çamur İçinde Eve Geldiler"

Müge Anlı, Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın açıklamasını canlı yayında kendisi okudu. Tuğba'nın anlattığına göre kardeşi Mikail ile sevgilisi Ceyda, 2021'de eve geldiklerinde saçları dağınık, kıyafetleri çamurlu, elleri kanlıydı. Babası Hacı İpek oğluna ne olduğunu sorunca Mikail'in cevabı tek cümle oldu: 'Karıştırma.'

İşin içinde bir de araç var. Tuğba, Mikail'in kullandığı otomobilin tamponunun düştüğünü, babasının bagajda kazma ve kürek gördüğünü ve aracı sonradan temizlettiğini öne sürdü. Elif Merve'nin kaybolduğunu öğrenen Hacı İpek'in ellerini dizlerine vurup 'Demek o olay buymuş' dediği de Tuğba'nın anlatımı arasında.

Programda daha önce konuşan bazı tanıklar da genç kızın öldürülüp gömüldüğünü iddia etmişti. Bir polis ifadesinde ise olay döneminde bir aracın arkasında kazma ve kürek görüldüğü öne sürülmüştü. Hacı İpek ise daha önce canlı yayında iddiaları reddetmiş, olaydan haberi olmadığını savunmuştu. Tuğba'nın anlattıkları resmen doğrulanmış değil ve Elif Merve'nin akıbeti hâlâ belirsiz.