Müge Anlı’daki İbrahim Ekici Olayında Kan Donduran Yeni İfade: “Sabaha Kadar Ölümünü Seyretmiş”

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan, bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışan 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024’te evinde hareketsiz halde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Ekici’nin kusmuş halde bulunması ve ölümünden önce yaşandığı öne sürülenler, olayın sıradan bir ölüm olmadığını düşündürdü.

Sağlık ekiplerine haber veren kişi, İbrahim Ekici’nin 14 yıllık eşi ve radyoloji teknikeri Mine Ekici’ydi. Ancak eşinin fenalaşmasının ardından yaşanan zaman çizelgesi ve Mine Ekici’nin sergilediği öne sürülen davranışlar soru işaretlerine neden oldu. Yapılan otopside İbrahim Ekici’nin kesin ölüm nedeni belirlenemese de savcılık, olay gecesine ilişkin telefon görüşmelerini ve tarafların ifadelerini inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Dosyanın merkezindeki diğer isim ise Ekici ailesinin hayatına yaklaşık dört yıl önce girdiği belirtilen belediye çalışanı Hüseyin Sarıbaş oldu. Kendisini “170 yaşında, 270 ruhani askerle gezen seçilmiş kişi” şeklinde tanıttığı öne sürülen Sarıbaş’ın, ailenin hayatı üzerinde zaman içerisinde büyük bir etki kurduğu iddia edildi.

Yaşananları canlı yayında dinleyen Müge Anlı, dosyadaki aile ilişkileri, inanç istismarı ve şüpheli ölüm nedeniyle olayı yıllar önce Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi vakasına benzetti.