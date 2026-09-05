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Müge Anlı’daki İbrahim Ekici Olayında Kan Donduran Yeni İfade: “Sabaha Kadar Ölümünü Seyretmiş”

Müge Anlı’daki İbrahim Ekici Olayında Kan Donduran Yeni İfade: “Sabaha Kadar Ölümünü Seyretmiş”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 14:06
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Müge Anlı’nın “İkinci Palu Ailesi vakası”na benzettiği İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Engelli kızlarına şifa ararken kendisini “seçilmiş kişi” olarak tanıtan Hüseyin Sarıbaş’la tanışan ailenin hikayesi, ortaya çıkan ses kayıtları ve akılalmaz ritüel iddialarıyla günlerdir konuşuluyordu. Sabah’ın ulaştığı soruşturma ifadesinde Mine Ekici’nin arkadaşı Tuba O., İbrahim’in öldüğü gece yaşandığını öne sürdüğü sarsıcı detayları anlattı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş ise suçlamaları reddediyor.

Kaynak: Sabah/ Tolga Yanık

Kaynak: https://haber.sabah.com.tr/galeri/son...
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Müge Anlı’nın “İkinci Palu Ailesi vakası” benzetmesi yaptığı İbrahim Ekici dosyası, yeni sezonun en sarsıcı konularından biri oldu.

Müge Anlı’nın “İkinci Palu Ailesi vakası” benzetmesi yaptığı İbrahim Ekici dosyası, yeni sezonun en sarsıcı konularından biri oldu.

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan, bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışan 39 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024’te evinde hareketsiz halde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Ekici’nin kusmuş halde bulunması ve ölümünden önce yaşandığı öne sürülenler, olayın sıradan bir ölüm olmadığını düşündürdü.

Sağlık ekiplerine haber veren kişi, İbrahim Ekici’nin 14 yıllık eşi ve radyoloji teknikeri Mine Ekici’ydi. Ancak eşinin fenalaşmasının ardından yaşanan zaman çizelgesi ve Mine Ekici’nin sergilediği öne sürülen davranışlar soru işaretlerine neden oldu. Yapılan otopside İbrahim Ekici’nin kesin ölüm nedeni belirlenemese de savcılık, olay gecesine ilişkin telefon görüşmelerini ve tarafların ifadelerini inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Dosyanın merkezindeki diğer isim ise Ekici ailesinin hayatına yaklaşık dört yıl önce girdiği belirtilen belediye çalışanı Hüseyin Sarıbaş oldu. Kendisini “170 yaşında, 270 ruhani askerle gezen seçilmiş kişi” şeklinde tanıttığı öne sürülen Sarıbaş’ın, ailenin hayatı üzerinde zaman içerisinde büyük bir etki kurduğu iddia edildi.

Yaşananları canlı yayında dinleyen Müge Anlı, dosyadaki aile ilişkileri, inanç istismarı ve şüpheli ölüm nedeniyle olayı yıllar önce Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi vakasına benzetti.

Engelli çocukları için şifa arayan Ekici ailesinin Hüseyin Sarıbaş’la tanışmasının ardından yaşandığı iddia edilenler herkesi dehşete düşürdü.

Engelli çocukları için şifa arayan Ekici ailesinin Hüseyin Sarıbaş’la tanışmasının ardından yaşandığı iddia edilenler herkesi dehşete düşürdü.

İbrahim ve Mine Ekici çiftinin kızları Zeynep’in doğuştan gelen miyopati rahatsızlığı bulunuyordu. Çocuklarının iyileşmesi için çare arayan aile, iddiaya göre farklı kişilerden yardım istedi ve sonunda Hüseyin Sarıbaş’la tanıştı.

Mine Ekici, Müge Anlı’nın canlı yayınında kızlarını iyileştirebilmek için “okunmuş su”, muska ve benzeri yöntemlere başvurduklarını anlattı. Hatta bir kişinin evlerine gelerek kurumuş köpek kafatası ve kuzu ciğeri kullanılan sularla çocuklarını yıkadığını söyledi. Ekici, evlerinde birtakım ritüeller gerçekleştirildiğini de kabul etti.

Dosyadaki iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hüseyin Sarıbaş’ın Mine Ekici ve kızının “seçilmiş kişiler” olduğuna aileyi inandırdığı öne sürüldü. Sarıbaş’ın ayrıca Mine Ekici’nin içinde “Meryem” adlı bir varlık bulunduğunu söylediği ve kendisiyle yaşayacağı birliktelikten dünyaya gelecek erkek çocuğun “veliahdı” olacağını iddia ettiği aktarıldı.

Hüseyin Sarıbaş’ın İbrahim Ekici’ye ölüm tarihi verdiği iddiası ise dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu. Sarıbaş’ın, İbrahim’e 21 Ağustos’ta öleceğini ve doğrudan cennete gideceğini söylediği; Ekici’nin de bu anlatıya inanarak söz konusu tarihi beklediği ileri sürüldü. Ancak İbrahim Ekici, söylenen tarihten aylar önce, 31 Mart’ta evinde hayatını kaybetti.

Telefon kayıtları cinayet şüphesini güçlendirdi: Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Telefon kayıtları cinayet şüphesini güçlendirdi: Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, İbrahim ve Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasındaki telefon trafiğini incelemeye aldı. İnceleme sırasında ortaya çıkan ses kayıtları, olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Dosyaya giren kayıtlardan birinde Mine Ekici’nin Hüseyin Sarıbaş’a, söylediklerini eksiksiz uyguladığını ve İbrahim’i öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Mine Ekici ise sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak eşinin ölümünde herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve İbrahim Ekici’yi öldürmediğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Kasım 2025’te Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş hakkında gözaltı kararı verildi. Sarıbaş çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken Mine Ekici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamenin ardından Mine Ekici hakkında “eşi tasarlayarak öldürme”, Hüseyin Sarıbaş hakkında ise “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Hüseyin Sarıbaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

Yargılama halen devam ederken hem Mine Ekici hem de Hüseyin Sarıbaş haklarındaki suçlamaları reddediyor. Bu nedenle dosyada anlatılanların büyük bölümünün iddia ve tanık beyanlarına dayandığını, sanıklar hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığını özellikle belirtelim.

Sabah’tan Tolga Yanık'ın haberine göre ulaşılan yeni ifade, İbrahim Ekici’nin öldüğü geceye ilişkin çok daha sarsıcı bir iddiayı ortaya çıkardı.

Sabah’tan Tolga Yanık'ın haberine göre ulaşılan yeni ifade, İbrahim Ekici’nin öldüğü geceye ilişkin çok daha sarsıcı bir iddiayı ortaya çıkardı.

Sabah’ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Mine Ekici’nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O.’nun tanık olarak verdiği ifade dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

Tuba O., Mine Ekici’nin kendisine anlattıklarından yola çıkarak, İbrahim’in öldüğü gece Mine’nin eşine ait telefondan Hüseyin Sarıbaş’la görüştüğünü öne sürdü. İddiaya göre Mine Ekici, gece saat 02.00’den sabaha kadar Sarıbaş’ın telefonda verdiği talimatları uyguladı.

Tuba O. şu ifadeleri kullandı:

'Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı.'

Tanık, İbrahim Ekici’nin bu süreçte çok kötü şekilde can verdiğinin kendisine anlatıldığını iddia etti. Mine Ekici’nin saatler boyunca eşine müdahale etmediğini öne süren Tuba O., Hüseyin Sarıbaş’ın İbrahim ölünceye kadar beklemesini istediğini, ölümün ardından ise müdahale edebileceğini söylediğini ileri sürdü.

Apartmanda yaşayan bazı komşuların ifadeleri de gecenin zaman çizelgesindeki soru işaretlerini artırdı. Komşular, saat 05.00 ile 07.00 arasında evden yüksek sesle konuşan bir kadın sesiyle birlikte mide bulantısı ve kusma sesleri duyduklarını, seslerin sabah saatlerinde kesildiğini söyledi.

Sağlık personeli olan Mine Ekici’nin eşine neden daha erken müdahale etmediği ve ambulansı neden saatler sonra aradığı, dosyanın en önemli sorularından biri olmaya devam ediyor. Mine Ekici ise tanığın iddialarını kabul etmiyor ve eşinin ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını savunuyor.

Sabah’ın ortaya çıkardığı bu yeni tanık ifadesinin devam eden yargılama sürecini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Kesin ölüm sebebi otopside belirlenemeyen İbrahim Ekici’nin gerçekten cinayete kurban gidip gitmediğine ve sanıkların hukuki sorumluluğuna mahkeme karar verecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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