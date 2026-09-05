Müge Anlı’daki İbrahim Ekici Olayında Kan Donduran Yeni İfade: “Sabaha Kadar Ölümünü Seyretmiş”
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Kaynak: https://haber.sabah.com.tr/galeri/son...
Müge Anlı’nın “İkinci Palu Ailesi vakası”na benzettiği İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Engelli kızlarına şifa ararken kendisini “seçilmiş kişi” olarak tanıtan Hüseyin Sarıbaş’la tanışan ailenin hikayesi, ortaya çıkan ses kayıtları ve akılalmaz ritüel iddialarıyla günlerdir konuşuluyordu. Sabah’ın ulaştığı soruşturma ifadesinde Mine Ekici’nin arkadaşı Tuba O., İbrahim’in öldüğü gece yaşandığını öne sürdüğü sarsıcı detayları anlattı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş ise suçlamaları reddediyor.
Kaynak: Sabah/ Tolga Yanık
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Müge Anlı’nın “İkinci Palu Ailesi vakası” benzetmesi yaptığı İbrahim Ekici dosyası, yeni sezonun en sarsıcı konularından biri oldu.
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Engelli çocukları için şifa arayan Ekici ailesinin Hüseyin Sarıbaş’la tanışmasının ardından yaşandığı iddia edilenler herkesi dehşete düşürdü.
Telefon kayıtları cinayet şüphesini güçlendirdi: Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
Sabah’tan Tolga Yanık'ın haberine göre ulaşılan yeni ifade, İbrahim Ekici’nin öldüğü geceye ilişkin çok daha sarsıcı bir iddiayı ortaya çıkardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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