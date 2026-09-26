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EuroLeague'de İlk Hafta Geride Kaldı: Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

EuroLeague'de İlk Hafta Geride Kaldı: Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

Fenerbahçe Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 16:21
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EuroLeague'de 2026-27 sezonunun ilk haftası geride kaldı. Organizasyonda mücadele eden üç Türk temsilcisinden yalnızca biri sezonu galibiyetle açarken, haftanın diğer maçlarında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı.

Türk takımları arasında haftayı galibiyetle kapatan tek ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Virtus Bologna karşısında son bölümde oyuna ağırlığını koydu ve parkeden 78-68 galip ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'nin galibiyetinde 13 sayıyla takımının en skoreri olan Horton-Tucker öne çıkarken Shields ve Baldwin 12'şer sayıyla katkı verdi.

Anadolu Efes Barcelona deplasmanında kaybetti.

Anadolu Efes Barcelona deplasmanında kaybetti.

Anadolu Efes ise sezonun ilk maçında zorlu Barcelona deplasmanına çıktı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın büyük bölümünü önde götürmesine rağmen son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve İspanya'dan 89-82'lik mağlubiyetle döndü.

Beşiktaş'ın dönüşü mağlubiyetle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın dönüşü mağlubiyetle sonuçlandı.

Turnuvaya 13 yıl sonra yeniden katılan Beşiktaş, sahasında Valencia Basket'i konuk etti. Siyah-beyazlılar çift haneli farktan geri dönmesine rağmen son hücumdan yararlanamadı ve nefes kesen mücadeleyi 96-94 kaybetti. Bu sonuçla Türk takımları EuroLeague'deki ilk haftayı bir galibiyet ve iki yenilgiyle tamamladı.

Real Madrid Dubai'de kayıp verdi.

Real Madrid Dubai'de kayıp verdi.

Haftanın diğer maçlarında da dikkat çeken sonuçlar çıktı. Real Madrid, Dubai deplasmanında 78-77'lik skorla kaybederken Bayern Münih Hapoel Tel Aviv'i deplasmanda 86-84 yendi. Olympiakos, Baskonia'yı deplasmanda 106-89 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birini alırken Panathinaikos Paris'i 91-72, Partizan ise Olimpia Milano'yu 92-76 geçti. Zalgiris Kızılyıldız deplasmanından 83-77 galip dönerken ASVEL de Maccabi Tel Aviv'i 84-74 yendi.

İşte EuroLeague'de ilk haftanın sonuçları.

İşte EuroLeague'de ilk haftanın sonuçları.

Dubai 78-77 Real Madrid

Hapoel Tel Aviv 84-86 Bayern Münih

Kızılyıldız 77-83 Zalgiris

Panathinaikos 91-72 Paris

Barcelona 89-82 Anadolu Efes

Baskonia 89-106 Olympiakos

ASVEL 84-74 Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş 94-96 Valencia

Fenerbahçe 78-68 Virtus Bologna

Partizan 92-76 Olimpia Milano

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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