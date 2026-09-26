EuroLeague'de İlk Hafta Geride Kaldı: Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

Türk takımları arasında haftayı galibiyetle kapatan tek ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Virtus Bologna karşısında son bölümde oyuna ağırlığını koydu ve parkeden 78-68 galip ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'nin galibiyetinde 13 sayıyla takımının en skoreri olan Horton-Tucker öne çıkarken Shields ve Baldwin 12'şer sayıyla katkı verdi.