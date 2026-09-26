EuroLeague'de İlk Hafta Geride Kaldı: Türk Takımları 3'te 1 Yaptı
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EuroLeague'de 2026-27 sezonunun ilk haftası geride kaldı. Organizasyonda mücadele eden üç Türk temsilcisinden yalnızca biri sezonu galibiyetle açarken, haftanın diğer maçlarında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
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Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı.
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Anadolu Efes Barcelona deplasmanında kaybetti.
Beşiktaş'ın dönüşü mağlubiyetle sonuçlandı.
Real Madrid Dubai'de kayıp verdi.
İşte EuroLeague'de ilk haftanın sonuçları.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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