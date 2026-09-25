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ESPN NBA'in En İyi 10 Oyuncusunu Açıkladı: Zirvede Puanlar Birbirine Çok Yakın

ESPN NBA'in En İyi 10 Oyuncusunu Açıkladı: Zirvede Puanlar Birbirine Çok Yakın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 19:16
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ESPN, 2026-27 sezonu öncesinde NBA'in en iyi 100 oyuncusunu sıraladığı NBA Rank listesinin ilk 10'unu açıkladı. Yedi kişilik uzman panelinin oylarıyla belirlenen listede zirve yarışı son derece çekişmeli geçerken, geçen sezonun şampiyonu ve yükselen genç yıldızlar da ilk 10'da kendine yer buldu.

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Zirve yarışı üç puanla bitti.

Zirve yarışı üç puanla bitti.

Oylamada Jokic 694 puanla birinci olurken Wembanyama 693, Gilgeous-Alexander ise 691 puan topladı ve üç yıldızın her biri en az bir panelistin listesinde birinci sıraya yazıldı. Geçen yıl beşinci sırada yer alan Wembanyama, NBA tarihinde oy birliğiyle Yılın Savunma Oyuncusu seçilen ilk oyuncu olmasının ve All-NBA Birinci Takımı'na 100 oydan 99'unu alarak girmesinin ardından ikinci sıraya yükseldi. 22 yaşındaki pivot geçen sezon 25,0 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamasıyla oynadı, San Antonio Spurs'ü 62 galibiyete ve NBA finaline taşıdı ancak finalde Knicks'e beş maçta kaybetti. Üst üste iki kez MVP seçilen Gilgeous-Alexander ise bir sıra gerileyerek üçüncü oldu, Kanadalı yıldız bu sezon Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra üst üste beş sezon yüzde 50 isabetle 30 sayı ortalaması tutturan üçüncü oyuncu olabilir.

Jokic üçüncü kez zirvede.

Jokic üçüncü kez zirvede.

Jokic geçen sezon 27,7 sayı, 12,9 ribaund ve 10,7 asist ortalamasıyla oynayıp sahadan yüzde 56,9 isabet buldu ve üst üste ikinci sezonunu triple-double ortalamasıyla tamamlayarak bunu birden fazla kez başaran Russell Westbrook'tan sonraki ikinci oyuncu oldu. Sırp yıldız aynı sezon hem ribaund hem de asist krallığını birlikte kazanan NBA tarihindeki ilk oyuncu olurken, MVP oylamasında yine ikinci sıraya yerleşti ve son altı sezonun tamamında ödülü ya kazandı ya da ikinci bitirdi. ESPN'in Jokic için sorduğu soru ise üçlük isabetinin eski seviyesine dönüp dönmeyeceği oldu, Nuggets'ın yaz döneminde Peyton Watson'ı kaybetmesiyle birlikte kadro derinliği de sorgulanıyor.

Doncic, Giannis ve Brunson ilk altıda.

Doncic, Giannis ve Brunson ilk altıda.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic geçen yıla göre bir sıra gerileyerek dördüncü oldu, Sloven oyuncu 33,5 sayı ortalamasıyla son üç sezondaki ikinci sayı krallığını kazanmasına rağmen arka adale sakatlığı nedeniyle Lakers'ın playoff sürecinin tamamını kaçırdı. Beşinci sıradaki Giannis Antetokounmpo, sakatlıklar yüzünden geçen sezon yalnızca 36 maça çıkabildi ve yeni sezona Miami Heat forması altında başlayacak. Knicks'i 50 yılı aşkın bir aradan sonra şampiyonluğa taşıyan ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Jalen Brunson ise altıncı sıraya yükseldi.

Listeyi dört yıldız tamamladı.

Listeyi dört yıldız tamamladı.

Yedinci sıradaki Anthony Edwards geçen sezon kariyerinin en yüksek ortalaması olan 28,8 sayıya ulaştı ve bol üçlük denemesine rağmen yüzde 40 isabeti korudu, ancak 61 maçta forma giydiği için All-NBA seçimine giremedi. 25 yaşına girmeden 10 bin 854 sayı atan Edwards, bu alanda NBA tarihinde LeBron James ve Kevin Durant'in ardından üçüncü sırada bulunuyor. All-NBA Birinci Takımı'na seçilen ve Detroit Pistons'ı 20 yıl sonra ilk kez 60 galibiyetlik bir sezona taşıyan Cade Cunningham 12. sıradan sekizinci sıraya yükseldi, ancak 2026 playofflarındaki maç başı 5,6 top kaybı en az 10 maçlık bir playoff sürecinde NBA tarihinin en yüksek ortalaması oldu. 2025'teki aşil tendonu sakatlığı nedeniyle geçen yıl listeye giremeyen Jayson Tatum, dönüş yaptığı 16 normal sezon ve 6 playoff maçının ardından dokuzuncu sırada yer aldı ve Jaylen Brown'ın ayrıldığı Boston Celtics'te sakatlık öncesi seviyesine dönüp dönemeyeceği merak konusu. Cleveland Cavaliers'ı kariyerinde ilk kez Doğu Konferansı finaline taşıyan Donovan Mitchell ise 15. sıradan onuncu sıraya çıktı, üst üste yedi kez All-Star seçilen Mitchell son dokuz sezonun tamamında maç başına en az 20 sayı atan sekiz oyuncudan biri.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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