ESPN NBA'in En İyi 10 Oyuncusunu Açıkladı: Zirvede Puanlar Birbirine Çok Yakın
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ESPN, 2026-27 sezonu öncesinde NBA'in en iyi 100 oyuncusunu sıraladığı NBA Rank listesinin ilk 10'unu açıkladı. Yedi kişilik uzman panelinin oylarıyla belirlenen listede zirve yarışı son derece çekişmeli geçerken, geçen sezonun şampiyonu ve yükselen genç yıldızlar da ilk 10'da kendine yer buldu.
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Zirve yarışı üç puanla bitti.
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Jokic üçüncü kez zirvede.
Doncic, Giannis ve Brunson ilk altıda.
Listeyi dört yıldız tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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