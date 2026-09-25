ESPN NBA'in En İyi 10 Oyuncusunu Açıkladı: Zirvede Puanlar Birbirine Çok Yakın

Yedinci sıradaki Anthony Edwards geçen sezon kariyerinin en yüksek ortalaması olan 28,8 sayıya ulaştı ve bol üçlük denemesine rağmen yüzde 40 isabeti korudu, ancak 61 maçta forma giydiği için All-NBA seçimine giremedi. 25 yaşına girmeden 10 bin 854 sayı atan Edwards, bu alanda NBA tarihinde LeBron James ve Kevin Durant'in ardından üçüncü sırada bulunuyor. All-NBA Birinci Takımı'na seçilen ve Detroit Pistons'ı 20 yıl sonra ilk kez 60 galibiyetlik bir sezona taşıyan Cade Cunningham 12. sıradan sekizinci sıraya yükseldi, ancak 2026 playofflarındaki maç başı 5,6 top kaybı en az 10 maçlık bir playoff sürecinde NBA tarihinin en yüksek ortalaması oldu. 2025'teki aşil tendonu sakatlığı nedeniyle geçen yıl listeye giremeyen Jayson Tatum, dönüş yaptığı 16 normal sezon ve 6 playoff maçının ardından dokuzuncu sırada yer aldı ve Jaylen Brown'ın ayrıldığı Boston Celtics'te sakatlık öncesi seviyesine dönüp dönemeyeceği merak konusu. Cleveland Cavaliers'ı kariyerinde ilk kez Doğu Konferansı finaline taşıyan Donovan Mitchell ise 15. sıradan onuncu sıraya çıktı, üst üste yedi kez All-Star seçilen Mitchell son dokuz sezonun tamamında maç başına en az 20 sayı atan sekiz oyuncudan biri.