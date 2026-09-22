NBA 2K27'nin Grafikleri Kafaları Karıştırdı: Bu Görüntü Gerçek mi, Oyun mu?

WE STACK CHIPS! adlı Lakers taraftarı hesabı, X'te paylaştığı 51 saniyelik bir basketbol görüntüsüyle geniş yankı uyandırdı. Bir Lakers maçına ait gibi görünen kareler için 'video oyunlarıyla aram yok ama bu grafikler inanılmaz' notunu düşen paylaşımcı, görüntülerin bir video oyununa ait olduğunu iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündeme otururken, kaynağın YouTube'da NBA 2K27 düzenlemeleriyle bilinen Midman2k adlı içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı. Hesap sahibi görüntülerin bilgisayarda 'DLSS5' teknolojisiyle çalıştığını savunsa da binlerce kullanıcı bunun gerçek bir maç kaydı mı, yapay zeka üretimi mi yoksa gerçekten bir oyun mu olduğunu ayırt edemedi.