NBA 2K27'nin Grafikleri Kafaları Karıştırdı: Bu Görüntü Gerçek mi, Oyun mu?
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WE STACK CHIPS! adlı Lakers taraftarı hesabı, X'te paylaştığı 51 saniyelik bir basketbol görüntüsüyle geniş yankı uyandırdı. Bir Lakers maçına ait gibi görünen kareler için 'video oyunlarıyla aram yok ama bu grafikler inanılmaz' notunu düşen paylaşımcı, görüntülerin bir video oyununa ait olduğunu iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündeme otururken, kaynağın YouTube'da NBA 2K27 düzenlemeleriyle bilinen Midman2k adlı içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı. Hesap sahibi görüntülerin bilgisayarda 'DLSS5' teknolojisiyle çalıştığını savunsa da binlerce kullanıcı bunun gerçek bir maç kaydı mı, yapay zeka üretimi mi yoksa gerçekten bir oyun mu olduğunu ayırt edemedi.
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Paylaşımcı kaynağı açıkladı: NBA 2K27 videolarıyla tanınan Midman2k
Bir kullanıcı bir an için gerçek maç sandığını itiraf etti
Paylaşımcı görüntüden gözünü alamadığını söyledi
"Gerçek bir maç gibi görünüyor, futbol oyunlarında bu gerçekçiliğe nasıl ulaştıklarını anlamıyorum"
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Bir kullanıcı: PS5'ten tam olarak bunu bekliyordum
"Futbol oyunlarından yıllar ötesinde"
Tribündeki kalabalığın bile gerçekçiliği dikkat çekti
"Gerçekliğe ciddi anlamda yaklaşıyoruz"
"Ne? Nasıl? Bu gerçekten bir video oyunu mu?"
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"TV görüntüsüyle trolleniyoruz sanıyordum, meğer gerçek oynanışmış"
Bir kullanıcı, 2003 model PS2'deki FIFA'yı gerçek sanan büyükannesini hatırlattı
"Hiper gerçekçilik yüzünden hareketler daha da tuhaf görünüyor, dikişler ortaya çıkıyor"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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