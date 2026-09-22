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NBA 2K27'nin Grafikleri Kafaları Karıştırdı: Bu Görüntü Gerçek mi, Oyun mu?

NBA 2K27'nin Grafikleri Kafaları Karıştırdı: Bu Görüntü Gerçek mi, Oyun mu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 13:40
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WE STACK CHIPS! adlı Lakers taraftarı hesabı, X'te paylaştığı 51 saniyelik bir basketbol görüntüsüyle geniş yankı uyandırdı. Bir Lakers maçına ait gibi görünen kareler için 'video oyunlarıyla aram yok ama bu grafikler inanılmaz' notunu düşen paylaşımcı, görüntülerin bir video oyununa ait olduğunu iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündeme otururken, kaynağın YouTube'da  NBA 2K27 düzenlemeleriyle bilinen Midman2k adlı içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı. Hesap sahibi görüntülerin bilgisayarda 'DLSS5' teknolojisiyle çalıştığını savunsa da binlerce kullanıcı bunun gerçek bir maç kaydı mı, yapay zeka üretimi mi yoksa gerçekten bir oyun mu olduğunu ayırt edemedi.

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İşte o paylaşım:

Paylaşımcı kaynağı açıkladı: NBA 2K27 videolarıyla tanınan Midman2k

Paylaşımcı kaynağı açıkladı: NBA 2K27 videolarıyla tanınan Midman2k
twitter.com

Bir kullanıcı bir an için gerçek maç sandığını itiraf etti

Bir kullanıcı bir an için gerçek maç sandığını itiraf etti
twitter.com

Paylaşımcı görüntüden gözünü alamadığını söyledi

Paylaşımcı görüntüden gözünü alamadığını söyledi
twitter.com

"Gerçek bir maç gibi görünüyor, futbol oyunlarında bu gerçekçiliğe nasıl ulaştıklarını anlamıyorum"

"Gerçek bir maç gibi görünüyor, futbol oyunlarında bu gerçekçiliğe nasıl ulaştıklarını anlamıyorum"
twitter.com
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Bir kullanıcı: PS5'ten tam olarak bunu bekliyordum

Bir kullanıcı: PS5'ten tam olarak bunu bekliyordum
twitter.com

"Futbol oyunlarından yıllar ötesinde"

"Futbol oyunlarından yıllar ötesinde"
twitter.com

Tribündeki kalabalığın bile gerçekçiliği dikkat çekti

Tribündeki kalabalığın bile gerçekçiliği dikkat çekti
twitter.com

"Gerçekliğe ciddi anlamda yaklaşıyoruz"

"Gerçekliğe ciddi anlamda yaklaşıyoruz"
twitter.com

"Ne? Nasıl? Bu gerçekten bir video oyunu mu?"

"Ne? Nasıl? Bu gerçekten bir video oyunu mu?"
twitter.com
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"TV görüntüsüyle trolleniyoruz sanıyordum, meğer gerçek oynanışmış"

"TV görüntüsüyle trolleniyoruz sanıyordum, meğer gerçek oynanışmış"
twitter.com

Bir kullanıcı, 2003 model PS2'deki FIFA'yı gerçek sanan büyükannesini hatırlattı

Bir kullanıcı, 2003 model PS2'deki FIFA'yı gerçek sanan büyükannesini hatırlattı
twitter.com

"Hiper gerçekçilik yüzünden hareketler daha da tuhaf görünüyor, dikişler ortaya çıkıyor"

"Hiper gerçekçilik yüzünden hareketler daha da tuhaf görünüyor, dikişler ortaya çıkıyor"
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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