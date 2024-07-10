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Basketbol Sevdalıları Buraya: NBA 2K25'in Çıkış Tarihi ve Kapak Yıldızları Ortaya Çıktı!

Basketbol Sevdalıları Buraya: NBA 2K25'in Çıkış Tarihi ve Kapak Yıldızları Ortaya Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:09

NBA 2K25'nin çıkış tarihi ve kapak yıldızları ortaya çıktı.

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Jayson Tatum, NBA 2K25'in kapak yıldızı olacak.

Jayson Tatum, NBA 2K25'in kapak yıldızı olacak.

Geçtiğimiz yıl standart sürümde Kobe Bryant kapak yıldızı olmuştu. Bu sene ise kapak yıldızı Jayson Tatum olarak belirlenmiş durumda. 26 yaşındaki yıldız basketbolcu, Boston Celtics takımında forma giyiyor.

Başka kapak yıldızları da olacak.

Başka kapak yıldızları da olacak.

NBA 2K25'in standart sürümünde Jayson Tatum bizleri karşılayacak. Tabii, NBA oyunlarında birçok farklı sürüm oluyor ve bu sürümlerin de farklı kapak yıldızları oluyor. Serinin devam oyununda olacak kapak yıldızları ise şu şekilde:

  • WNBA Edition: A'ja Wilson

  • All Star Edition: A'ja Wilson, Jayson Tatum

  • Hall of Fame Edition: Vince Carter

NBA 2K25, birçok platforma çıkacak.

NBA 2K25, birçok platforma çıkacak.

Serinin önceki oyunlarında da olduğu gibi NBA 2K25'i birçok plaftormda görebileceğiz. NBA serisinin devam oyunu, PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch platformuna çıkacak.

NBA 2K25, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

NBA 2K25, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

NBA 2K25'in resmi çıkış tarihi de açıklandı. Seriyi devam ettirecek bu yapım da daha önceki oyunlar gibi Eylül ayında oyuncularla buluşacak. NBA 2K25, 6 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek.

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