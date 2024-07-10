Basketbol Sevdalıları Buraya: NBA 2K25'in Çıkış Tarihi ve Kapak Yıldızları Ortaya Çıktı!

NBA 2K25'in standart sürümünde Jayson Tatum bizleri karşılayacak. Tabii, NBA oyunlarında birçok farklı sürüm oluyor ve bu sürümlerin de farklı kapak yıldızları oluyor. Serinin devam oyununda olacak kapak yıldızları ise şu şekilde:

WNBA Edition: A'ja Wilson

All Star Edition: A'ja Wilson, Jayson Tatum

Hall of Fame Edition: Vince Carter