Basketbol Sevdalıları Buraya: NBA 2K25'in Çıkış Tarihi ve Kapak Yıldızları Ortaya Çıktı!
Basketbol Sevdalıları Buraya: NBA 2K25'in Çıkış Tarihi ve Kapak Yıldızları Ortaya Çıktı!
NBA 2K25'nin çıkış tarihi ve kapak yıldızları ortaya çıktı.
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Jayson Tatum, NBA 2K25'in kapak yıldızı olacak.
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Başka kapak yıldızları da olacak.
NBA 2K25, birçok platforma çıkacak.
NBA 2K25, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak.
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