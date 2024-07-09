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Elden Ring Animesinden Göz Kamaştıran Fragman Geldi: Hayran Yapımı İş Beklenti Yükseltti

Elden Ring Animesinden Göz Kamaştıran Fragman Geldi: Hayran Yapımı İş Beklenti Yükseltti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:02

Oyun dünyasının efsanesi Hidetaka Miyazaki ve ünlü yazar George R.R. Martin'in ellerinden çıkan büyüleyici bir dünyaya sahip Elden Ring'in hayran yapımı animesinden oyunculardan tam not alan ilk fragman yayınlandı.

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Elden Ring'in zengin evreni ve insanda uzun uzun izleme isteği uyandıran atmosferi malumunuz.

Elden Ring'in zengin evreni ve insanda uzun uzun izleme isteği uyandıran atmosferi malumunuz.

Tüm zorluğunu ve tek vuruşta maceranızı sonlandırabilecek düşmanlarını bir kenara bırakacak olursak Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin gibi iki devin elinden de daha azını beklemek haksızlık olurdu doğrusu.

Hal böyleyken Elden Ring'in farklı çalışmalara ilham olması da şaşırtıcı değil. Bir hayranın ellerinden çıkan Elden Ring animesinden oyunculardan tam not alan ilk fragman yayımlandı.

"Anime bana yetmez, film lazım, dizi lazım!" diyen hayranlar için de geçtiğimiz günlerde George R.R. Martin umut veren açıklamalarda bulunmuştu.

"Anime bana yetmez, film lazım, dizi lazım!" diyen hayranlar için de geçtiğimiz günlerde George R.R. Martin umut veren açıklamalarda bulunmuştu.

Kişisel blogu üzerinden son zamanlarda iyiden iyiye dillendirilmeye başlanan Elden Ring filmi iddiaları için konuşan Martin 'Oh, ve Elden Ring'e dayanan bir sinema filmi veya televizyon dizisi hakkında duymuş olabileceğiniz söylentiler hakkında... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek kelime yok, hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorum, benden hiçbir şey duymadınız, anne anne anne. Ne dedikodusu?' ifadelerini kullanmıştı.

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