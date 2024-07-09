Elden Ring Animesinden Göz Kamaştıran Fragman Geldi: Hayran Yapımı İş Beklenti Yükseltti
Elden Ring Animesinden Göz Kamaştıran Fragman Geldi: Hayran Yapımı İş Beklenti Yükseltti
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Elden Ring'in zengin evreni ve insanda uzun uzun izleme isteği uyandıran atmosferi malumunuz.
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Hal böyleyken Elden Ring'in farklı çalışmalara ilham olması da şaşırtıcı değil. Bir hayranın ellerinden çıkan Elden Ring animesinden oyunculardan tam not alan ilk fragman yayımlandı.
"Anime bana yetmez, film lazım, dizi lazım!" diyen hayranlar için de geçtiğimiz günlerde George R.R. Martin umut veren açıklamalarda bulunmuştu.
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