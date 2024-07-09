Elden Ring Animesinden Göz Kamaştıran Fragman Geldi: Hayran Yapımı İş Beklenti Yükseltti

Kişisel blogu üzerinden son zamanlarda iyiden iyiye dillendirilmeye başlanan Elden Ring filmi iddiaları için konuşan Martin 'Oh, ve Elden Ring'e dayanan bir sinema filmi veya televizyon dizisi hakkında duymuş olabileceğiniz söylentiler hakkında... Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek kelime yok, hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorum, benden hiçbir şey duymadınız, anne anne anne. Ne dedikodusu?' ifadelerini kullanmıştı.