Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oyunculara Klavye Kırdıran Shadow of Erdtree'nin Tamamını Saksafonla Bitirdi

Oyunculara Klavye Kırdıran Shadow of Erdtree'nin Tamamını Saksafonla Bitirdi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 15:37

Biz klavye mouse ile saç baş yola yola oyun oynarken birileri yine bir yerlerde bir delilik deniyor. Zorluğu ile meşhur Elden Ring'in bazı oyuncuları çıldırtan DLC'si Shadow of Erdtree'yi saksafonuyla bitiren adam size de yeteneklerinizi sorgulatacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elden Ring'in henüz geçtiğimiz günlerde çıkan DLC'si Shadow Erdtree'nin zorluğundan bahsetmeye gerek dahi yok.

Elden Ring'in henüz geçtiğimiz günlerde çıkan DLC'si Shadow Erdtree'nin zorluğundan bahsetmeye gerek dahi yok.

Öyle ki DLC oyuncularla buluştuğu ilk günlerde adil görülmeyen zorluğu sebebiyle kimi oyuncuların hışmına uğramış, DLC'nin Steam incelemeleri 'karışık' seviyesine gerilemişti. Tüm bunların ardından Capcom çareyi yayınladıkları bir yamayla oyunu tabiri caizse biraz daha 'kolaylaştırmakta' bulmuştu.

Ancak biz sıradan oyuncuların gözünün yaşına bakmayan oyunu birilerinin müzik aleti çalarak bitirebildiğini duymak sinirlerinize iyi gelmeyebilir!

Ancak biz sıradan oyuncuların gözünün yaşına bakmayan oyunu birilerinin müzik aleti çalarak bitirebildiğini duymak sinirlerinize iyi gelmeyebilir!

İçerik üreticisi ve yayıncı Dr. DeComposing Elden Ring'in ardından bu kez de Shadow of Erdtree DLC'sini bitirmek için saksafonunu yerinden çıkarttı! Kullandığı özel bir teçhizat sayesinde saksafonunu adeta bir oyun konsoluna dönüştüren yayıncı izleyicilerinin gözleri önünde tüm oyunu saksafonunu kullanarak bitirmeyi başardı.

Yalnızca saksafonunu kullanarak Shadow of Erdtree'yi bitiren yayıncının son boss ile kapıştığı epik ve eğlenceli anları ise şöyle 👇 DİKKAT! VİDEO OYUNA DAİR SPOILER İÇERİR!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın