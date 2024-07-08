Oyunculara Klavye Kırdıran Shadow of Erdtree'nin Tamamını Saksafonla Bitirdi

Biz klavye mouse ile saç baş yola yola oyun oynarken birileri yine bir yerlerde bir delilik deniyor. Zorluğu ile meşhur Elden Ring'in bazı oyuncuları çıldırtan DLC'si Shadow of Erdtree'yi saksafonuyla bitiren adam size de yeteneklerinizi sorgulatacak.

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