Oyunculara Klavye Kırdıran Shadow of Erdtree'nin Tamamını Saksafonla Bitirdi
Oyunculara Klavye Kırdıran Shadow of Erdtree'nin Tamamını Saksafonla Bitirdi
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Elden Ring'in henüz geçtiğimiz günlerde çıkan DLC'si Shadow Erdtree'nin zorluğundan bahsetmeye gerek dahi yok.
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Ancak biz sıradan oyuncuların gözünün yaşına bakmayan oyunu birilerinin müzik aleti çalarak bitirebildiğini duymak sinirlerinize iyi gelmeyebilir!
Yalnızca saksafonunu kullanarak Shadow of Erdtree'yi bitiren yayıncının son boss ile kapıştığı epik ve eğlenceli anları ise şöyle 👇 DİKKAT! VİDEO OYUNA DAİR SPOILER İÇERİR!
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