Oyuncuların İsyanı Sonuç Verdi: Shadow of Erdtree Artık Daha Kolay!
Oyuncuların İsyanı Sonuç Verdi: Shadow of Erdtree Artık Daha Kolay!
Zorluğuyla oyunculara saç baş yolduran Shadow of Erdtree DLC'si ilk güncellemesini aldı. Yeni güncellemede geliştiriciler gelen eleştiri ve isyanlara da kulak vermiş gibi görünüyor.
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Oyun dünyasının gündemi şu sıralar Elden Ring'in Shadow of Erdtree DLC'si.
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Shadow of Erdtree ilk güncellemesini nihayet aldı. DLC'nin çok eleştirilen zorluk seviyesi ise el atılan en önemli konulardan.
Shadow of Erdtree'nin zorluk dengelemesi güncellemesi hayli önemli zira DLC bu sebeple Steam'de olumsuz yorum bombardımanına tutuluyor.
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