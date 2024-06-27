Oyuncuların İsyanı Sonuç Verdi: Shadow of Erdtree Artık Daha Kolay!

1.12.2 güncellemesiyle birlikte geliştiriciler oyunculara kulak vermiş gibi görünüyorlar. Souls oyunları her ne kadar zorlukları ile meşhur olsalar da DLC paketinin zorluk seviyesi kimi deneyimli oyunculara bile kök söktürmüştü. Zorlukla ilgili iyileştirmelerin yanında RTX'in kapalı olmasına karşın kendi kendine etkinleşmesi ve bazı diğer performans sorunları da giderilmiş durumda.