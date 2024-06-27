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Oyuncuların İsyanı Sonuç Verdi: Shadow of Erdtree Artık Daha Kolay!

Oyuncuların İsyanı Sonuç Verdi: Shadow of Erdtree Artık Daha Kolay!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 15:18

Zorluğuyla oyunculara saç baş yolduran Shadow of Erdtree DLC'si ilk güncellemesini aldı. Yeni güncellemede geliştiriciler gelen eleştiri ve isyanlara da kulak vermiş gibi görünüyor.

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Oyun dünyasının gündemi şu sıralar Elden Ring'in Shadow of Erdtree DLC'si.

Oyun dünyasının gündemi şu sıralar Elden Ring'in Shadow of Erdtree DLC'si.

En çok satanlar listelerinin üst sıralarında kendine yer bulan DLC ayrıca ana oyunu da tekrar listelere sokmaya başardı. Bunun yanında en yüksek puanlı DLC unvanını da kapan Shadow of Erdtree'ye gelen en büyük eleştiri ise zorluk konusundaydı.

Shadow of Erdtree ilk güncellemesini nihayet aldı. DLC'nin çok eleştirilen zorluk seviyesi ise el atılan en önemli konulardan.

Shadow of Erdtree ilk güncellemesini nihayet aldı. DLC'nin çok eleştirilen zorluk seviyesi ise el atılan en önemli konulardan.

1.12.2 güncellemesiyle birlikte geliştiriciler oyunculara kulak vermiş gibi görünüyorlar. Souls oyunları her ne kadar zorlukları ile meşhur olsalar da DLC paketinin zorluk seviyesi kimi deneyimli oyunculara bile kök söktürmüştü. Zorlukla ilgili iyileştirmelerin yanında RTX'in kapalı olmasına karşın kendi kendine etkinleşmesi ve bazı diğer performans sorunları da giderilmiş durumda.

Shadow of Erdtree'nin zorluk dengelemesi güncellemesi hayli önemli zira DLC bu sebeple Steam'de olumsuz yorum bombardımanına tutuluyor.

Shadow of Erdtree'nin zorluk dengelemesi güncellemesi hayli önemli zira DLC bu sebeple Steam'de olumsuz yorum bombardımanına tutuluyor.

İnceleme puanları mükemmele yakın olsa da Steam incelemeli 'Karışık' seviyesinden yukarı çıkamayan Shadow of Erdtree hakkında oyuncuların en çok şikayet ettikleri konu ana oyunun ardından DLC paketinin çok acımasız olması. Güncellemenin ardından Steam'de durumlar değişecek mi hep birlikte göreceğiz.

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