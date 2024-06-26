Elden Ring Filmi İçin Oyunun Yönetmeni Miyazaki'den Yeşil Işık!
Elden Ring Filmi İçin Oyunun Yönetmeni Miyazaki'den Yeşil Işık!
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Souls hayranlarının yanında türe aşina olmayan oyuncuları bile kendine bağlamayı başarmış olan Elden Ring cephesinde şimdilerde Shadow of Erdtree rüzgarı esiyor.
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Elden Ring aşkımızı yeniden alevlendiren DLC'nin ardından verdiği bir röportajda oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki olası bir film uyarlaması için yeşil ışığı yaktı!
Elden Ring'in girift ve büyüleyici dünyasında Miyazaki ile birlikte George R.R. Martin'in de imzası olduğunu hatırlatalım.
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