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Elden Ring Filmi İçin Oyunun Yönetmeni Miyazaki'den Yeşil Işık!

Elden Ring Filmi İçin Oyunun Yönetmeni Miyazaki'den Yeşil Işık!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 17:41

Şimdilerde oyun dünyasını DLC paketi Shadow of Erdtree ile sallamaya devam eden Elden Ring'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki'den olası bir Elden Ring filmi için onay çıktı.

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Souls hayranlarının yanında türe aşina olmayan oyuncuları bile kendine bağlamayı başarmış olan Elden Ring cephesinde şimdilerde Shadow of Erdtree rüzgarı esiyor.

Souls hayranlarının yanında türe aşina olmayan oyuncuları bile kendine bağlamayı başarmış olan Elden Ring cephesinde şimdilerde Shadow of Erdtree rüzgarı esiyor.

Hem oyuncular hem de basından mükemmele yakın puanlar alan Shadow of Erdtree en yüksek puanlı DLC paketi unvanını da The Witcher 3'ün Blood and Wine DLC'sinden kapmayı başardı. DLC'nin Metacritic puanı 95.

Elden Ring aşkımızı yeniden alevlendiren DLC'nin ardından verdiği bir röportajda oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki olası bir film uyarlaması için yeşil ışığı yaktı!

Elden Ring aşkımızı yeniden alevlendiren DLC'nin ardından verdiği bir röportajda oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki olası bir film uyarlaması için yeşil ışığı yaktı!

The Guardian'a konuşan Hidetaka Miyazaki 'Elden Ring'in başka bir yorumunu veya uyarlamasını, örneğin bir filmi reddetmek için herhangi bir neden görmüyorum' sözleriyle hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Miyazaki ayrıca 'Ancak benim ya da From Software'in farklı bir mecrada bir şeyler üretebilecek bilgi ya da yeteneğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. İşte bu noktada çok güçlü bir ortak devreye girecek' sözleriyle de olası bir film uyarlamasında güçlü bir ortaklık istediğinin de mesajını verdi.

Elden Ring'in girift ve büyüleyici dünyasında Miyazaki ile birlikte George R.R. Martin'in de imzası olduğunu hatırlatalım.

Elden Ring'in girift ve büyüleyici dünyasında Miyazaki ile birlikte George R.R. Martin'in de imzası olduğunu hatırlatalım.

Kısacası usta isimlerin kaleminden çıkan böylesi bir oyunun sinema filmi uyarlamasının neye benzeyeceğini merak etmek için elimizde şimdiden bolca sebep var. Kim bilir, şimdilik bir Elden Ring filmi için elimizde hiçbir resmi açıklama olmasa da son yıllarda Hollywood'un ekrana uyarladığı sayısız oyuna Elden Ring de katılabilir!

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