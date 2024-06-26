Elden Ring Filmi İçin Oyunun Yönetmeni Miyazaki'den Yeşil Işık!

The Guardian'a konuşan Hidetaka Miyazaki 'Elden Ring'in başka bir yorumunu veya uyarlamasını, örneğin bir filmi reddetmek için herhangi bir neden görmüyorum' sözleriyle hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Miyazaki ayrıca 'Ancak benim ya da From Software'in farklı bir mecrada bir şeyler üretebilecek bilgi ya da yeteneğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. İşte bu noktada çok güçlü bir ortak devreye girecek' sözleriyle de olası bir film uyarlamasında güçlü bir ortaklık istediğinin de mesajını verdi.