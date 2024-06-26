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Burcuna Göre Hangi Oyun Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Oyun Karakterisin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 14:31

Eveet, sen bize burcunu söyle biz de hangi sevilen oyun karakteri olduğunu!

Hazırsan başlayalım!

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Seç bakalım!

Aloy - Horizon

Aloy - Horizon

Tifa Lockhart - Final Fantasy

Tifa Lockhart - Final Fantasy

Ryu Hayabuse - Ninja Gaiden

Ryu Hayabuse - Ninja Gaiden

Ezio Auditore da Firenze - Assassin's Creed

Ezio Auditore da Firenze - Assassin's Creed

Cloud Strife - Final Fantasy

Cloud Strife - Final Fantasy

Ningguang - Genshin Impact

Ningguang - Genshin Impact

Xingqiu - Genshin Impact

Xingqiu - Genshin Impact

Tachanka - Rainbow Six: Siege

Tachanka - Rainbow Six: Siege

Bayonetta - Bayonetta

Bayonetta - Bayonetta

Nico Bellic - GTA 4

Nico Bellic - GTA 4

Lara Croft- Tomb Raider

Lara Croft- Tomb Raider

Chun-Li - Streer Fighter

Chun-Li - Streer Fighter

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