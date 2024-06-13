Oyun Karakterine Bir Zırh Seç, Nasıl Bir Kişiliğin Olduğunu Söyleyelim
Oyun Karakterine Bir Zırh Seç, Nasıl Bir Kişiliğin Olduğunu Söyleyelim
Kendini korumak için seçtiğin zırh aslında karakterinle alakalı çok şey söylüyor! Gel sen oyun karakterin için bir zırh seç, biz de seni sana anlatalım.
Hazırsan başlayalım!
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Seç bakalım!
Senin göbek adın hırs!
Enerjin asla bitmiyor!
Senin lanetin hiç durmayan beynin!
Sende gerçek bir kaşifin ruhu var!
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