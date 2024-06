Oyun Karakterine Bir Zırh Seç, Nasıl Bir Kişiliğin Olduğunu Söyleyelim

Hedeflerine ulaşmak için yapmayacağın şey yok, aslında azminle çevreni kıskandırdığını da eklemek gerek. Aklına koyduğun şeyi yapabilmek için önünde duran her engeli düşünmeden yıkmaya hazırsın. Çalışkan ve kararlısın, bir işi kafana koyduğunda onu mutlaka başarırsın. Kendi ayakların üzerinde durabilmek de şu hayatta en kıymet verdiğin şeylerden. Ancak bazen bu hırsın seni yormuyor da değil. Fakat kafanı en çok yoran şey beceriksiz insanlar! Özellikle grup çalışmalarında tahammül sınırların zorlanıyor. Bırak, tüm sorumluluğu her zaman sen alamazsın ki! Detaylara takılmak yerine büyük resmi görmeye odaklanırsan hem kafan rahat edecek hem de her şey daha çabuk çözülecek.